Real Madrid - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le rendez-vous tant attendu de cette sixième journée de la phase de ligue en Ligue des champions va tenir en haleine l’Europe entière. Le Real Madrid accueille Manchester City ce mercredi 10 décembre à 21 heures dans une soirée où chaque détail compte. Entre un Real en quête de certitudes et un City sous pression malgré un regain d’efficacité, ce face-à-face s’annonce brûlant. L’enjeu dépasse le simple prestige : il questionne des dynamiques, des états de forme et, surtout, l’avenir immédiat de certains protagonistes.

Un Real Madrid sous tension avant un sommet déterminant

Dans son Bernabéu, le Real Madrid joue bien plus qu’un simple match. Dans cette phase de ligue, les Madrilènes occupent une cinquième place inconfortable. Leur succès arraché sur la pelouse de l’Olympiakos (3-4) avait stoppé l’hémorragie née de la défaite à Liverpool (1-0). Pourtant, l’équipe glisse dès qu’elle tente de reprendre son élan.

En Liga, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont perdu leur avantage et regardent désormais le Barça quatre points au-dessus. La défaite infligée par le Celta Vigo au Bernabéu (0-2) a exposé les doutes qui rongent le groupe. En Ligue des champions, les victoires contre l’OM (2-1) et la Juventus (1-0) ont offert un répit, mais les six derniers déplacements toutes compétitions confondues - deux succès, trois nuls et une défaite - confirment un manque de certitude.

Cette situation fragilise forcément Xabi Alonso. Le coach madrilène, régulièrement évoqué dans la presse comme menacé, refuse pourtant de dramatiser. En conférence de presse, il a insisté sur la solidarité collective : « C'est un travail d'équipe, nous sommes tous unis. Quand on est l'entraîneur du Real Madrid, on est préparé. J'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend, et ça commence demain. Il faut inverser la tendance, ce qui est compréhensible. On ne pense qu'à City. Dans le football, les choses peuvent basculer très vite pour le meilleur ou pour le pire », a-t-il expliqué.

Getty Images

Aux côtés de son entraîneur, Aurélien Tchouaméni a également pris la parole pour défendre le vestiaire et clarifier les responsabilités : « Par exemple, contre Vigo, je pense que le plan de match était le bon, et c’est nous les joueurs, qui n’avons pas été à la hauteur. Si on ne gagne pas, c’est forcément qu’il y a un problème sur le terrain, au niveau de l’intensité, des erreurs techniques. Tout cela n’est pas la faute de l’entraîneur, c’est la nôtre », a résumé le milieu français.

À tout cela s’ajoute un autre souci : Kylian Mbappé. Victime d’une fracture à l’annulaire gauche contre le Celta Vigo, le capitaine des Bleus n’a pas participé à l’entraînement ouvert aux médias la veille du match contre les Citizens. Eduardo Camavinga manque lui aussi à l’appel, ce qui laisse deux pièces essentielles hors du groupe à l’approche d’un rendez-vous crucial.

Manchester City arrive lancé mais reste sous pression

De son côté, Manchester City retrouve progressivement son souffle après une série de résultats irréguliers. La défaite contre Leverkusen (0-2), provoquée par une large rotation, a immédiatement été suivie d’un succès arraché dans la douleur face à Leeds (3-2). Puis, les Citizens ont remporté un match débridé contre Fulham (4-5) avant de maîtriser Sunderland (3-0), ce qui leur permet de revenir à deux unités d’Arsenal en Premier League.

En Ligue des champions, leur parcours reflète parfaitement leur saison : du solide avec des victoires contre Naples, Dortmund et Villarreal, un nul face à Monaco, et un revers contre Leverkusen. Résultat : City n’aborde la 6e journée qu’à la neuvième place et doit éviter les barrages. Le moindre faux pas prolongerait leur parcours européen.

Une rivalité devenue un classique moderne

Le Real Madrid et Manchester City se retrouvent dans un duel qui, en quelques années, a pris une ampleur exceptionnelle. Les deux clubs ont suivi des trajectoires opposées avant de converger : une légende historique contre une puissance nouvelle. Leurs confrontations sont aujourd’hui parmi les plus scrutées du continent.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Manchester City ?

La rencontre entre le Real Madrid et Manchester City sera à suivre ce mercredi 10 décembre 2025 à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Manchester City

Ligue des Champions - Ligue des Champions Estadio Bernabeu

La rencontre entre le Real Madrid et Manchester City se tiendra ce mercredi 10 décembre 2025 à partir de 21h00, heure française, au Stade Santiago Bernabeu.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid aborde ce choc européen avec une infirmerie toujours bien remplie. David Alaba et Dani Carvajal restent indisponibles, et Dean Huijsen est venu s’ajouter à la liste des blessés. Comme si cela ne suffisait pas, Eder Militão a rechuté contre le Celta Vigo : victime d’une déchirure musculaire à la cuisse gauche, il pourrait manquer près de trois mois de compétition.

Kylian Mbappé, touché physiquement, n’est pas certain d’être présent. L’attaquant n’a pas participé à l’entraînement de veille de match. Néanmoins, il figure bel et bien dans le groupe et c'est plutôt une nouvelle encoirageante. De son côté, Eduardo Camavinga est forfait, le milieu souffrant d’une blessure à la cheville contractée face aux Galiciens.

Quelques éclaircies existent malgré tout. Antonio Rüdiger a récemment retrouvé les terrains et devrait apporter de la stabilité à une défense en difficulté. Raúl Asencio, également de retour, renforce un secteur défensif qui sera mis à rude épreuve contre la puissance offensive de Manchester City.

Sur le plan offensif, Mbappé reste l’arme numéro un : auteur d’un quadruplé contre l’Olympiakos et déjà à neuf buts en Ligue des champions cette saison, il affiche des statistiques rappelant celles de Cristiano Ronaldo en 2013-2014. Bien qu’il ait été touché à l’annulaire gauche face au Celta, sa blessure n’est pas jugée suffisamment sérieuse pour remettre en cause sa présence au coup d’envoi.

Thibaut Courtois devrait garder les cages madrilènes. En défense, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger et Álvaro Carreras sont pressentis pour former la ligne arrière. Aurélien Tchouameni tiendrait le rôle de sentinelle, avec Arda Güler et Federico Valverde dans l’entrejeu. Jude Bellingham occuperait son poste axial habituel derrière le duo Vinícius Júnior - Kylian Mbappé, attendu en pointe.

Infos sur l'équipe de Manchester City

Manchester City devra vraisemblablement poursuivre sans Rodri, encore trop juste physiquement. Kalvin Phillips n’est pas inscrit pour la compétition et Mateo Kovacic est forfait, ce qui laisse Pep Guardiola avec des options limitées dans l’entrejeu.

Malgré ces absences, le reste de l’équipe devrait être conforme au onze type. Erling Haaland, en manque de réussite depuis la trêve internationale, est néanmoins pressenti pour débuter au Santiago-Bernabéu. Sur les ailes, Jérémy Doku devrait occuper le flanc gauche tandis que Phil Foden, très en vue avec deux buts et une passe décisive en Ligue des champions, conserve sa place parmi les titulaires. Rayan Cherki, déjà buteur dans la compétition, offre une solution créative supplémentaire entre les lignes. Même diminué au milieu, City reste redoutable offensivement.

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait être aligné. La défense serait formée par Matheus Nunes, Ruben Dias, Joško Gvardiol et Nico O’Reilly. Au milieu, Nico González, Rayan Cherki et Tijjani Reijnders devraient composer le trio central. Devant, Phil Foden et Jérémy Doku épauleraient Erling Haaland, chargé de mener l’attaque des Citizens.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement