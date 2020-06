Real Madrid-Majorque 2-0, le Real reprend la tête

Le Real Madrid devait absolument l'emporter pour reprendre la tête de a Liga au Barça. Mission accomplie pour les hommes de Zidane.

Benzema en pointe, Hazard derrière lui, Vinicius à gauche et Bale titulaire à droite... Oui, Zidane a encore innové dans sa compo pour ce match primordial face à Majorque.

Et bien lui en a pris, puisque le Real a proposé un jeu séduisant avec ce quatuor offensif inédit et a même ouvert le score par Vinicius après une grosse occasion de Benzema en début de rencontre.

Le jeune brésilien a profité d'un service de Modric pour piquer son ballon face au portier adverse afin de remporter son duel et ouvrir ainsi la marque.

Majorque se montrera souvent dangereux avec notamment un Takefusa Kubo - le jeune prodige japonais prêté par le au club des Baléares - inspiré.

Mais c'est bien le Real qui secouera de nouveau les filets grâce à son capitaine. En effet, Sergio Ramos trasnformera un coup franc à faire rougir Cristiano Ronaldo à la 56e minute pour le 2-0.

Majorque tente de réagir à l'heure de jeu, Ante Budimir monte très haut et réussit une tête piquée qui file sur Thibaut Courtois. Mais le score n'évoluera plus 2-0. Le Real s'impose et reprend la tête de la au Barça avec un Bale titulaire dans une compoisition inédite. On peut dire que Zidane a eu du flair. Le chassé-croisé avec le Barça continue.