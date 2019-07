Real Madrid : l'opération ventes est lancée... avant un prochain galactique ?

Avec le départ définitif de Mateo Kovacic, le Real confirme sa volonté de dégraisser, alors que les grandes manœuvres pour une arrivée son en cours.

Un mercato est un long feuilleton qui se fractionne en différentes phases. Pour le , au cœur d'un été qui pourrait faire basculer le club dans une nouvelle ère, la première a été celle des arrivées avec, en point d'orgue, le transfert d'Eden Hazard.

Présenté en grandes pompes, le meneur de jeu belge a coûté 100 millions d'euros à la Maison Blanche à un an de la fin de son contrat à . Mais le Real Madrid a également versé 60 millions d'euros à l' pour s'attacher les services de l'attaquant Luka Jovic, ainsi que 50 millions pour le défenseur de Porto Militao, 45 millions pour le jeune Brésilien de Santos Rodrygo et (encore) 50 millions pour l'international Français de Ferland Mendy. Au total, plus de 300 millions ont donc été puisés dans l'enveloppe bien garnie du président Florentino Perez.

L'article continue ci-dessous

L'opération dégraissage, une étape indispensable avant le bouquet final

Avant d'aborder la suite, le Real Madrid a donc entamé une seconde phase - nécessaire : l'opération dégraissage. Officiellement, deux joueurs ont déjà fait leurs valises : les milieux Marcos Llorente, cédé à 30 millions d'euros à l'Atlético de Madrid, et Mateo Kovacic, qui s'est définitivement engagé à Chelsea ce lundi pour 45 millions d'euros.

L'opération dégraissage ne devrait pas s'arrêter là pour la Maison Blanche. Plusieurs éléments sont - ou seront - placés sur la liste des transferts pour ce mercato d'été. Bien-sûr, le cas le plus épineux concerne Gareth Bale. Le gaucher, qui ne veut pas partir en prêt, souhaite jouer la montre et temporiser le plus longtemps possible. Mais cela ne fait évidemment pas les affaires de la Maison Blanches, à la fois pour des raisons sportives et économiques, Bale étant la plus grosse valeur marchande parmi les joueurs actuellement dans le SAS. Une situation qui s'apparente à une impasse, pour le moment...

Pogba, la priorité de Zidane

Mais avant que le feuilleton Bale ne se décante, le Real pourrait continuer à renflouer les caisses. La presse espagnole a notamment évoqué le départ probable de Dani Ceballos, qui n'entre pas dans les plans de Zidane, ou celui, plus hypothétique, de l'ailier Lucas Vazquez. Cette période clé dans l'été madrilène a un but clair : dégager de nouvelles liquidités pour une nouvelle (dernière ?) opération galactique durant ce mercato exceptionnel. Comme confirmé par Goal, Kylian Mbappé fait bien l'unanimité pour devenir la nouvelle tête d'affiche offensive, à terme, malgré les déboires et les supposées envies de départ de Neymar. Mais le Real devrait patienter encore une année avant de passer à l'offensive pour le champion du monde français.

Son coéquipier en équipe de Paul Pogba, en revanche, pourrait bien débarquer dans la capitale espagnole d'ici fin août. Zinédine Zidane a publiquement déclaré sa flamme à son compatriote français qui, selon lui, coche toutes les cases d'un milieu de terrain moderne de haut niveau. Et comme cet intérêt est réciproque, la faisabilité de ce transfert est bien réelle. Trouver un terrain d'entente sera désormais l'objectif de toutes les parties, notamment pour ce qui concerne l'indemnité de transfert, ne souhaitant pas brader sa star. Continuer à dégraisser est donc une étape indispensable pour aborder cette troisième phase aux allures de bouquet final...