Neymar s'éloigne du Real Madrid

Il n’y a pas de consensus parmi les leaders des merengue au sujet de la signature éventuelle de Neymar au Real Madrid.

Neymar s'éloigne du . L'effervescence générée à Concha Espina il y a dix jours avec les déclarations d'Al-Khelaifi où il a ouvert les portes à un départ du Brésilien a été diluée. Une fois que le PSG a déclaré le numéro 10 publiquement transférable, au Real Madrid, le club s'est mis au travail pour étudier en profondeur la viabilité de cette opération mégalomane, tel que publié par Goal .



Cependant, au fil des jours, cet intérêt s’est refroidi de plus en plus au Real Madrid, ce qui a permis de faire la différence selon nos informations. Cependant, cette opportunité de marché a été présentée aux Blancs après cinq signatures et environ 300 millions d'euros investis. C’est-à-dire que, avec le projet sportif et économique de la saison à venir pratiquement profilé, il manque encore que Paul Pogba puisse atterrir - une demande express de Zidane -.



C’est pourquoi des opinions ont été exprimées à l’encontre de la signature de Neymar sur la pelouse du Santiago Bernabéu, selon nos informations. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui. D'une part, le Brésilien fait clairement partie de ces joueurs galactiques qui auraient une place au Real Madrid et dans n'importe quelle équipe du monde. Par contre, les chiffres traités dans cette opération sont exorbitants. Le Brésilien est entouré de doutes sur ses performances sportives de ces dernières années et les problèmes extra-sportifs qui l'entourent. De plus, la supposée signature de Neymar fermerait bientôt les portes d'un hypothétique transfert de Kylian Mbappé, alors que le Français est devenu le véritable objet de désir du Real Madrid. Et il y a unanimité. Entre les leaders, le public et même les joueurs eux-mêmes.



Ainsi, le Real Madrid ne veut pas abandonner complètement cette opération, attendant de voir comment se développe le marché actuel autour de Neymar. Il sera suivi avec beaucoup d'attention. Mais en même temps, après l’avoir analysé, le Real Madrid n’est pas prêt aujourd’hui à jeter les bases de la signature du Brésilien alors qu’il y a tant d’incertitudes autour de cette opération qui est sur le point d’être record à la fois pour le prix du transfert et en tant que salaire. En tant que vases communicants, à mesure que Barcelone se rapproche du Brésilien, le Real Madrid, lui, s'en éloigne.