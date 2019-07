OFFICIEL - Le Real Madrid confirme le transfert définitif de Mateo Kovacic à Chelsea

Le Real Madrid a confirmé ce lundi soir le transfert définitif de Mateo Kovacic. Une opération qui rapportera 45 millions d'euros à la Maison Blanche.

C'est officiel, Mateo Kovacic continuera à porter la tunique de la saison prochain, comme annoncé par Goal.

En prêt cette saison du côté de Stamford Bridge, le Croate va continuer sa carrière chez le club londonien de façon permanente. Comme nous l'avions indiqué jeudi dernier, les deux clubs étaient déjà parvenus à un accord pour le milieu de terrain en échange de 45 millions d'euros. Ces derniers jours, l'accord a également été conclu entre Chelsea et Kovacic.

Le a confirmé la transaction sur ses supports officiels. "Le Real Madrid C. F. et le Chelsea FC ont convenu du transfert du joueur Mateo Kovacic. Le club tient à remercier Kovacic pour toutes ces années de dévouement, de professionnalisme et de comportement exemplaire, et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions", a sobrement indiqué le club madrilène dans un communiqué.

Au moment de l'accord entre Chelsea le Real, ce transfert était conditionné par la sanction de la FIFA qui pèse sur Chelsea et l’empêche de recruter de nouveaux joueurs pendant cette période de mercato. L’affaire est toujours entre les mains du TAS mais il était nécessaire pour Chelsea que ce transfert soit bouclé rapidement. En effet, Chelsea devait impérativement finaliser le transfert de Kovacic avant le 30 juin pour le recruter en toute légalité.

Le transfert a été finalisé avant le 1er juillet

Ayant déjà été enregistré comme joueur de Chelsea la saison dernière, il n’était donc pas considéré comme une nouvelle signature. Mais Mateo Kovacic ne pouvait pas retourner au Real Madrid, qui détenait toujours le joueur croate. La date limite était donc ce dimanche 30 juin, date officielle de la fin de la saison. Et comme Goal l’a appris, le transfert a bien été effectué dans les délais, même s'il n’a pas encore été annoncé en ce lundi 1er juillet.

Kovacic est donc la deuxième sortie confirmée du Real Madrid sur le marché des transferts estivaux. La première était Marcos Llorente, recruté par l'Atlético de Madrid en échange de 35 millions d'euros. Bien que les investissements pour le club Merengue atteignent les 300 millions d’euros cet été, 80 M€ ont déjà été récoltés avec seulement deux joueurs. Dans les prochains jours, les ventes de Raúl De Tomás à et de James Rodríguez à sont attendues. Le Real Madrid débutera la pré-saison la semaine prochaine et le club veut alléger l'équipe avant de partir pour la tournée aux États-Unis .