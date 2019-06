Real Madrid : Gareth Bale, un feuilleton qui devrait durer tout l'été...

Le Gallois devrait bien être présent pour la reprise des Merengue, même si Zinédine Zidane ne compte pas sur lui pour la suite...

Après avoir enregistré 5 arrivées depuis le début du mercato, le va désormais se lancer dans son opération ventes. Avec 37 joueurs sous contrat, le club madrilène doit dégraisser avant le début de la pré-saison, lundi 8 juillet. Des joueurs comme Marcos Llorente ou Mateo Kovacic ont déjà fait leurs valises, mais la situation est particulièrement indécise dans le cas de la plus forte valeur marchande du club : Gareth Bale.

Résumons un peu le contexte : Zidane ne compte pas sur le gallois, comme il l'a déjà démontré avant la fin de la saison dernière. Mais presque deux mois après le dernier match de la saison passée contre le Betis, le point de vue du joueur reste le même : Bale ne veut pas quitter Madrid. La direction, qui fait délibérément la sourde oreille par rapport aux signaux que son entraîneur a envoyés, se retrouve actuellement dans une sorte d'impasse concernant cet ancien joueur majeur de l'effectif.

Et rien n'indique que cette situation va évoluer d'ici la semaine prochaine, avant le début de la tournée estival du Real. A ce jour, aucune réunion n'a été programmée, et aucune offre n'est arrivée sur la table. C'est le statu quo. Zidane et Bale vont donc devoir cohabiter lors de la tournée madrilène aux Etats-Unis et au , l'ancien joueur de souhaitant bien rejoindre le groupe, selon nos informations.La stratégie de Bale est claire. Le gaucher, qui ne veut pas partir en prêt, souhaite jouer la montre et temporiser le plus longtemps possible. Mais cela ne fait évidemment pas les affaires de la Maison Blanches, à la fois pour des raisons sportives et économiques.C'est un cas très semblable à celui de Paul Pogba cet été. Le Real Madrid est déterminé à recruter le Français, qui a déjà déclaré publiquement qu'il souhaitait relever un nouveau défi en dehors de . Mais pour attirer Pogba, Madrid va avoir besoin de liquidités après avoir entamé une grosse partie de son enveloppe. Ces deux dossiers sont parallèles. Leur issue pourrait être liée. Avant la fin du mercato estival ? Le Real ne doit pas trainer puisqu'en , le marché ferme le 8 août.