Real Madrid, le sélectionneur de la Serbie se paye Luka Jovic

Ljubisa Tumbakovic, sélectionneur de la Serbie, a publiquement tiré les oreilles de Luka Jovic, qu'il ne convoque plus depuis le mois de septembre.

Révélation de la saison dernière en avec l' , Luka Jovic ronge son frein sur le banc du depuis le début de la saison. Recruté pour 60 millions d'euros l'été dernier au club allemand au nez et à la barbe du également intéressé, l'attaquant serbe vit dans l'ombre de Karim Benzema et doit se contenter des miettes. En quatorze apparitions, dont trois comme titulaire, cette saison toutes compétitions confondues, Luka Jovic n'a marqué qu'une seule fois.

Son temps de jeu est insuffisant puisqu'il a joué seulement 423 minutes lors de la première partie de saison et a ainsi perdu sa place en équipe nationale. L'avant-centre de la a fait un choix risqué en rejoignant le Real Madrid. Luka Jovic n'est plus convoqué avec la Serbie depuis le mois de septembre. Et pour cause, son sélectionneur l'a dans le viseur. Lors du premier match contre le , l'attaquant est entré en jeu quelques minutes, mais il a "simulé" une blessure pour le match suivant contre le et a été libéré du rassemblement. Quatre jours plus tard, il jouait avec le Real Madrid.

"La porte n'est pas fermée"

Un épisode qui ne passe toujours pas pour Ljubisa Tumbakovic. Le sélectionneur de la Serbie a accordé une interview à Blic Sport dans laquelle il a réglé ses comptes avec Luka Jovic, lui adressant un tacle en bonne et due forme publiquement : "Je m'occupe de chaque joueur pour tirer le meilleur parti de l'équipe nationale de Serbie. Et je n'en ai jamais abandonné. Luka Jovic est l'un de ceux qui s'est éloigné de l'équipe nationale".

"Et la vérité, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas de conflit entre Luka Jovic et moi. Le problème de Luka Jovic est Luka Jovic. Soudain, ce joueur a abandonné l'entraînement, il n'a pas répondu. En tant qu'entraîneur, j'aurai toujours un joueur de cette classe dans l'esprit car ce ne serait pas professionnel pour moi de ne pas penser à lui. Mais c'est lui qui doit nous convaincre, les médias, les supporters, les gens de la Fédération et moi en tant qu'entraîneur, qu'il est préparé et responsable. Il n'a pris aucune mesure à cet égard", a ajouté Ljubisa Tumbakovic.

Malgré les critiques envers l'attaquant du Real Madrid, le sélectionneur de la Serbie n'est pas rancunier et ne ferme pas la porte à un retour de l'avant-centre de 22 ans : "Les portes sont ouvertes à tous les joueurs, y compris à Luka Jovic. Je fais ce travail de manière très professionnelle depuis près de trois décennies, je n'ai jamais consciemment mis en danger la carrière d'un joueur, et je ne le ferai jamais. J'ai guidé de nombreux joueurs sur la bonne voie. Pourquoi ne pourrais-je pas faire de même avec lui?".