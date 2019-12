Real Madrid, Jovic : "Zidane me fait confiance"

Luka Jovic n'a perdu ni son sang-froid, ni sa patience au Real Madrid. Il attend sereinement sa chance.

Le buteur serbe n'a inscrit qu'un but pour les merengue cette saison, mais il ne manque pas de patience et croit toujours en ses chances de réussir en .

"Il [Zinedine Zidane] m'a dit qu'il me faisait confiance", a déclaré Jovic au média espagnol Gloria.

"Il est heureux que je sois ici et il sait que j'ai beaucoup fait pour aller au . Je suis heureux, mais j'espère avoir plus de minutes."

Le jeune attaquant de 22 ans sait que réussir dans la capitale espagnole n’est pas facile et il est conscient qu’il devra travailler dur pour faire face à la pression."Ce n'est pas facile pour un jeune joueur d'arriver ici", a expliqué Jovic, et encore moins de commencer à jouer. Mais j'ai confiance en moi et en ma qualité.Avec le temps, j'aurai plus de minutes sur le terrain."

Luka Jovic sait exactement ce qu'il doit faire pour gagner sa place : "Travailler dur, mais vous avez aussi besoin de pas mal de chance".