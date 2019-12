Ce dont le Real Madrid a besoin au mercato d'hiver

Le Real a affiché beaucoup de progrès à mesure que la saison avançait, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne se montrera pas active lors du mercato.

Le affiche une excellente série actuellement et, par conséquent, rivalise avec Barcelone pour la pour la première fois depuis 2017.

Les Merengue pourraient chercher à maximiser leurs chances dans cette optique en offrant à l'entraîneur Zinedine Zidane des renforts de choix en janvier, bien qu'un des gros problèmes dont l'équipe souffrait - le milieu de terrain - ait apparemment été résolu avec l'éclosion de Fede Valverde. Cependant, le président Florentino Perez pourrait toujours vouloir des recrues pour une formation qui n'a toujours pas remplacé de manière efficace le meilleur buteur de son histoire, Cristiano Ronaldo, parti pour la à l'été 2018.

Malgré la belle forme de Karim Benzema, Madrid n'a pas marqué beaucoup de buts cette saison. Les Castillans n'en ont mis d'ailleurs qu'un seul lors des trois derniers matches, après avoir fait match nul 0-0 deux fois de suite en championnat pour la première fois depuis 2006.

Les arrivées probables

Zidane a obtenu la signature d'une de ses principales cibles l'été dernier, Eden Hazard arrivant de après une décennie de flirt, mais Madrid n'a pas validé l'autre nom sur la liste de souhaits du Français, en la personne de Paul Pogba. Le champion du monde a à peine figuré en cette saison en raison d'une blessure et sauterait sur l'occasion de quitter Old Trafford en janvier, après avoir vu ses espoirs de partir au cours de l'été anéantis.

United s'améliore sous Ole Gunnar Solskjaer, mais rien ne garantit que le Norvégien assurera un retour en à la fin de la saison et Pogba aspire aux plus grands rendez-vous qui existent. Et il est certain qu'il n'y en a pas de plus alléchants que ceux que l'on voit à Bernabeu. L’arrivée du Français donnerait au milieu de terrain de Madrid une force de frappe beaucoup plus grande, sa propension à se projeter vers l'avant n'est plus à démontrer et offrirait plus de possibilités pour Benzema et ses compères d'attaque. Le très remuant Valverde, un joueur plein d'énergie, d'abattage et au profil box-to-box, s'accorderait bien avec la qualité de Pogba.

Madrid est réputé pour être une équipe de superstars et bien qu’il se soiet sans aucun doute éloigné de la politique de recrutement des "Galacticos" des années passées, le recrutement de Pogba serait tentant si la Pioche est disponible à un prix raisonnable. Et il faut qu'un accord convienne à toutes les parties impliquées.

D'autre part, le retour de Hazard après une blessure devrait fournir à Madrid le type de créativité et de pénétration dont ils ont si souvent manqué durant cette saison, ce qui signifie que Zidane ne fera pas pression pour qu'un autre attaquant soit signé en janvier.

Les départs probables

Madrid ne laissera probablement personne partir en janvier. Les blessures de Marco Asensio et de Lucas Vazquez signifient qu'ils doivent garder leurs autres attaquants pour bénéficier d'un maximum d'options. Gareth Bale a défrayé la chronique durant la première partie de la saison avec le tristement célèbre épisode du drapeau avec le , mais il a été applaudi sur le terrain contre l' alors que Madrid se cherchait un sauveur.

S'il doit y avoir des départs, ils proviendront probablement du milieu de terrain. En effet, l'un des deux meneurs de jeu sous-utilisés, James Rodriguez et Isco, pourrait être amenés à changer d'air.

L'Espagnol, cependant, a joué un rôle plus important ces dernières semaines, donc le Colombien est le plus susceptible de partir, bien que Chelsea fasse le forcing pour Isco. James aura quelques prétendants après avoir retrouvé la forme physique et ne serait pas une grande perte, étant donné le peu de temps de jeu qu'il a eu cette saison, et sa cession réduirait considérablement la masse salariale de Madrid.

Par ailleurs, Luka Modric n'est plus un élément essentiel du milieu de terrain et son contrat expire cet été. Il n'y a aucune chance cela dit pour qu'il parte avant.

Comment le Real Madrid va jouer

Le Real est monté en puissance au fil de la saison et n'a pas été verni à l'occasion de son Clasico face au Barça juste avant la trêve hivernale (0-0). Par conséquent, aucune modification majeure n'est attendue au sein d'une équipe qui semble solide à défaut d'être spectaculaire, à moins qu'il n'y ait une défection pour cause de blessure.

Pogba injecterait sans aucun doute un peu de dynamisme au milieu de terrain. Comme les fans de United le savent, lorsqu'il est pleinement motivé, l'international tricolore est un formidable atout et il aimerait clairement travailler avec Zidane. On pourrait également imaginer que le talentueux Pogba mais limité dans sa position chez les Red Devils prospérerait dans un milieu de terrain où Casemiro s'occupe de la plupart du sale boulot.

L'article continue ci-dessous

Ailleurs, si Hazard et Bale sont en pleine forme, ils feront tout pour améliorer leurs statistiques personnelles, tout en créant beaucoup d'occasions pour Benzema.

Les quatre de derrière sont aussi solidement installés et ils ont été confortés par le fait que Courtois commence enfin à bien se comporter après avoir pris un temps étonnamment long pour se sentir à nouveau chez lui dans la capitale espagnole.