Real Madrid - Le PSG à l'affût pour Benzema ?

La Casa Blanca souhaiterait prolonger l'avant-centre français. Le club de la capitale serait en embuscade en cas d'échec des négociations.

Karim Benzema vit une seconde jeunesse au . Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la en 2018, l'attaquant français a pris le leadership dans l'attaque des Merengue et ne cesse d'empiler les buts. L'ancien avant-centre de l'Olympique Lyonnais porte, tant bien que mal, le Real Madrid depuis une saison et demie. Alors forcément, les Merengue aimeraient conserver Karim Benzema aussi longtemps que possible.

Chouchou de Florentino Pérez, Karim Benzema, âgé de 32 ans, arrive en fin de contrat en juin 2021. L'attaquant français a prouvé qu'il avait encore de beaux jours devant lui et conserve une belle cote sur le marché européen. Même si les Merengue tentent de préparer sa succession en recrutant de jeunes attaquants, ils ne veulent pas perdre Karim Benzema qui a toujours résisté à la concurrence depuis son arrivée au Real Madrid en 2009.

L'OL rêve de Benzema

Mais le Real Madrid a tout intérêt à assurer ses arrières. En effet, ce lundi, le média espagnol AS, qui annonce que le Real Madrid fait de la prolongation de Karim Benzema une priorité, indique également que le serait à l'affût pour l'attaquant tricolore, tout comme l'Olympique Lyonnais. La Casa Blanca aimerait prolonger Karim Benzema jusqu'en juin 2023, mais le PSG aimerait jouer un vilain tour aux Merengue.

Désireux de remplacer Edinson Cavani et d'avoir une solution supplémentaire en attaque à Mauro Icardi, le club de la capitale surveillerait de près la situation de Karim Benzema. L'Olympique Lyonnais aimerait également réaliser un grand coup en faisant revenir l'avant-centre dans son club formateur, un objectif que souhaiterait mener à bien Juninho, nouveau directeur sportif des Gones, en contact régulier avec son ancien coéquipier.

L'axe Paris Saint-Germain-Real Madrid a été très actif cet été avec l'échange entre Keylor Navas et Alphonse Aréola, tandis que les Merengue rêvent ouvertement de faire venir Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Une chose est sûre, le PSG aura bien du mal à faire craquer les Merengue pour Karim Benzema sans laisser filer le champion du monde 2018, et doit sans doute espérer voir Karim Benzema ne pas prolonger son contrat afin de s'attacher ses services sans payer la moindre contrepartie.