Real Madrid - Zidane et Guardiola couvrent d'éloges Toni Kroos

Dans le cadre d'un documentaire consacré à Toni Kroos, Zinédine Zidane et Pep Guardiola se sont montrés dithyrambiques à propos de l'Allemand.

Une Coupe du Monde remportée avec l' (2014) et vainqueur de la C1 à quatre reprises sous les couleurs du (2013) et du (2016,2017,2018). À 29 ans, Toni Kroos peut se targuer d'avoir un palmarès digne des plus grands. Modèle de régularité et de sang froid, l'Allemand qui évolue à la Maison Blanche depuis 2014 est reconnu de tous comme l'un des meilleurs au monde à son poste. Et ses anciens entraîneurs ne risquent pas de le contredire. Bien au contraire.

En effet, dans un documentaire consacré à la vie et à la carrière de Toni Kroos, Zinédine Zidane et Pep Guardiola n'ont pas manqué de couvrir de louanges le milieu de terrain, tant pour ses qualités de footballeur mais aussi pour son âme de leader et de grand professionnel au quotidien.

"Il aime le football, c’est ce qui vient en premier pour moi"

"Toni est un joueur très intelligent, très cérébral, très calme. Bien souvent, lorsque les choses vont mal, on tient pour responsable les joueurs qui semblent plus froids ou plus techniques. Mais ce sont pourtant les joueurs les plus courageux. Et les joueurs qui crient le plus sont ceux qui se cachent le plus quand les choses deviennent compliquées. Toni est tout le contraire, dans les moments les plus difficiles, il est le plus courageux de tous", a notamment déclaré Pep Guardiola, ancien entraîneur du natif de Greifswald au Bayern Munich, entre 2010 et 2014.

"J’adore regarder Toni s’entraîner. Ce sont des entraînements exceptionnels. Je ne dis pas ça comme ça. Je ne l’ai jamais vu perdre un ballon. Enfin, peut-être une fois. Son jeu est toujours élégant et efficace. Il n’est jamais dans un mauvais jour. Il aime le football et il veut toujours jouer, je pense que c’est quelque chose qui nous unit, il aime le football, c’est ce qui vient en premier pour moi. Gagner aussi, mais jouer en premier, nous sommes pareils pour ça", a pour sa part expliqué Zinédine Zidane, technicien avec lequel Toni Kroos a remporté pas moins de 3 Ligues des Champions. Visiblement bien méritées.