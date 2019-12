Real Madrid, Eden Hazard roi de la provocation

En 10 ans, Eden Hazardn roi de la provocation, a provoqué 1030 faues, chiffre qui ne prend en compte que les fautes effectivement sifflées.

Cela fait de lui le joueur le plus intenable de la dernière décennie, avec 233 fautes subies de plus que n'importe quel autre joueur du top 5 continental.

1030 – Eden Hazard has won 1030 fouls in the top 5 leagues in the past decade, at least 233 more than any other player.