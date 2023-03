Real Madrid : le message fort d'un candidat à la succession d'Ancelotti !

La saison contrastée du Real Madrid laisse place à de nombreuses rumeurs quant à l'avenir à court terme de Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti vit son deuxième mandat à la tête du Real Madrid. Et pour la seconde fois de sa carrière, le technicien italien est parvenu à décrocher la prestigieuse Ligue des Champions sur le banc des Merengue. Des faits d'arme qui ne suffisent pas à sécuriser sa place. La saison actuelle, plus mitigée, fragilise la position de l'entraîneur. Et pour lui succéder, de nombreux noms sont revenus dans la presse espagnole, parmi lesquels Xabi Alonso.

Xavi Alonso brise le silence !

Appelé à réagir à ces bruits, l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen ne cache pas sa fierté, mais il tient également à exprimer tout son respect pour Ancelotti, qu'il a connu durant sa première vie de joueur, il y a dix ans.

"Il est très difficile de parler de rumeurs et de possibilités. J’ai une très grande affection personnelle pour Carlo pour tout ce que j’ai vécu avec lui, pour sa personnalité parce que tous les joueurs qui ont joué sous ses ordres ont gardé un grand souvenir", a souligné Xavi Alonso dans des propos accordés à Mundo Deportivo.

"C’est un entraîneur très spécial dans un club très spécial qui a un grand défi à relever, celui de remporter à nouveau la Ligue des Champions. J’espère qu’ils y parviendront. Je serais très heureux pour lui, mais c’est tout ce que je peux dire", a rajouté le champion du monde 2010.