Real Madrid, l'agent de Gareth Bale rétablit la vérité sur la piste Tottenham

L'agent de l'international gallois a fait quelques mises au point concernant le futur de son joueur, annoncé encore sur le départ cet hiver.

Gareth Bale est toujours un joueur du . Le scénario se répète mercato après mercato. Dès que le marché des transferts est ouvert, l'international gallois est annoncé un peu partout en Europe, et même dans le monde entier, mais reste finalement chez les Merengue. Après avoir été très proche de quitter la capitale espagnole l'été dernier pour la , Gareth Bale a vécu un mercato globalement calme, s'étant toutefois agité lors de la dernière journée du marché des transferts.

Une rumeur faisant état d'un intérêt fort de est sorti dans la presse anglaise et espagnole, alors que Zidane ne voulait pas perdre Gareth Bale dans ces conditions. Dans une interview accordée à Talksport, l'agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, a tenu à mettre les choses au clair sur les rumeurs de départ de son joueur dans les dernières heures du mercato hivernal. L'agent du Gallois a indiqué qu'il n'y avait pas eu la moindre opportunité pour l'ailier de retourner à Tottenham lors du dernier jour du mercato.

"Il lui reste deux ans et demi de contrat"

"Non. Il n’y avait aucune opportunité pour revenir à Tottenham. Daniel Levy s'est peut-être rendu en visite à Madrid mais ce n'est pas à moi de dire s'il l'a fait ou non. Gareth est très heureux au Real Madrid. Et soyons réalistes: pour la plupart des clubs, il est hors de leur championnat, financièrement. C'est bien beau de dire 'renoncez à cet argent et allez jouer ailleurs', mais ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de son style de vie et de ses enfants, qui ont grandi à Madrid", a expliqué l'agent de Gareth Bale.

"Ce n’est pas le bon moment pour aller en Chine (sourire). Son contrat se termine dans deux ans et demi, et nous verrons ce que nous ferons. Est-ce qu'il va se consacrer à sa famille à la fin de son contrat en 2022 ? Je ne pense pas, non. Il est dans une position très chanceuse. Quand son contrat sera terminé, j'espère qu'il s'asseyera avec moi et sa famille et décidera ce qu'il veut faire", a ajouté l'agent de l'international gallois.

Jonathan Barnett a défendu le style de vie de Gareth Bale : "Malheureusement, ils parlent de son style de vie, du fait qu’il ne parle pas espagnol... c’est l’objectif parfait pour eux et c’est faux. Il est l’un des deux ou trois meilleurs joueurs ayant joué en Grande-Bretagne. Ils ne parlent que de mauvaises choses. Je n’aime pas qu’ils fassent des blagues. Nous avons discuté avec le Real Madrid et eux savent ce qu’il se passe. Il se sent comme une partie importante du Real Madrid".