Real - Capello : "La priorité de Bale n'est plus le football"

L'ancien entraîneur du Real Madrid pense que l'international gallois n'est plus concentré uniquement sur le football alors que son avenir reste flou.

Gareth Bale est un joueur distrait qui n'est plus totalement concentré sur le football, selon l'ancien patron du Fabio Capello. Les spéculations sur l'avenir du Gallois au Santiago Bernabeu se poursuivent depuis des mois.

L'international gallois a peiné à obtenir un temps de jeu régulier depuis le début de la saison, pas aidé par une blessure récurrente au mollet. Une situation envenimée par le fameux épisode de la banderole, interprétée par nombre de supporters comme une attaque contre le club.

Capello estime que la détérioration des relations de Bale avec le géant espagnol est symptomatique d'un joueur qui a perdu sa concentration, ce qui condamne un athlète de haut niveau à l'échec.

"Bale est un joueur potentiellement fantastique, a déclaré Capello au Mail. Mon impression que le football n'est plus une priorité dans [sa] vie. Bale me semble être un joueur distrait. Je l'aime beaucoup, il est fort et rapide, parfait pour le football moderne. Si vous voulez être un champion aujourd'hui, vous devez être attentif à 100 % et vous concentrer uniquement sur votre vie sportive."

L'Italien estime également que son ancienne équipe a toujours du mal à digérer le départ de Cristiano Ronaldo. "Cristiano est fondamental pour chaque équipe dans laquelle il évolue", a ajouté l'ancien sélectionneur de l' , qui a dirigé le Real à deux reprises dans les années 1990 et 2000, remportant à chaque fois le titre de champion d' .

"Le Real Madrid a souffert de son départ, et si [Karim] Benzema a pris sa place, il a perdu un leader mental et technique."