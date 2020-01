Mercato - L’agent de Gareth Bale : "Il lui reste deux ans et demi de contrat au Real Madrid"

Jonathan Barnett, l’agent de Gareth Bale, a assuré que son joueur allait rester au Real Madrid lors du mercato hivernal.

Gareth Bale quittera-t-il le avant de prendre sa retraite ? La question ressemble à une blague, mais elle l’est de moins au fur et à mesure que les mercatos passent. Annoncé sur le départ en hiver comme en été, le Gallois finit toujours par rester. Évidemment, la fenêtre des transferts actuelle, qui s’est ouverte le 1er janvier, n’échappe pas à la règle.

Encore une fois, Bale a été envoyé aux quatre coins de la planète. En , en , à et plus récemment à . Avec, à chaque fois, des formules différentes : une indemnité de transfert, un prêt avec option d’achat, un prêt avec obligation d’achat, un prêt payant, etc… Difficile de séparer le vrai du faux, donc.

Heureusement, Jonathan Barnett était présent à un récent sommet de l’Association of Football Agents (AFA) en , et nous avons ainsi pu l’interroger sur l’avenir à court terme du Gallois. Et autant vous dire que celui-ci ne devrait pas quitter la capitale espagnole.

Un prêt ? Une rumeur "ridicule" selon Barnett

"Il jouera ce soir avec le Real, a d’abord expliqué Barnett avant le match de du Real à Salamanca. Ensuite ? Il a deux ans et demi de contrat ici. Il va bien, il sera là et tout ira bien. (…) Un prêt en ? Non, jamais. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, pourquoi serait-il prêté ? C’est ridicule."

"C’est ce que j’ai toujours pensé, je n’ai jamais rien dit d’autre : les choses peuvent changer mais les rumeurs de prêt sont ridicules. D’autant plus que peu de clubs peuvent acheter Gareth… Il est heureux à Madrid, et j’espère qu’il gagnera encore beaucoup de trophées ici", a conclu Barnett, tranchant. Zinédine Zidane devra s’y faire…