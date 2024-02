Real Madrid, la très bonne nouvelle

Carlo Ancelotti a révélé quand le défenseur du Real Madrid Eder Militao reviendrait au jeu

Le défenseur brésilien, qui s'est déchiré le ligament croisé antérieur lors du premier match de Liga de la saison, devrait reprendre la compétition d'ici fin mars ou avril, comme l'a confirmé l'entraîneur madrilène Ancelotti.

L'Italien a déclaré à la presse : "Militao reviendra en avril ou fin mars : "Militao reviendra en avril ou à la fin du mois de mars. Il commence à se sentir très bien. Nous pensions qu'après la blessure de [David] Alaba, nous pourrions retarder [Aurélien] Tchouameni en cas d'urgence et il l'a bien fait. Maintenant, c'est une urgence absolue si [Antonio] Rudiger ne joue pas, mais ce n'est que pour un match. Ce n'est pas pour toute la saison car Militao reviendra".

Il a également laissé entendre qu'il pourrait utiliser le Français polyvalent Eduardo Camavinga en tant que défenseur central si la situation l'exigeait. Il a ajouté : "Il n'a jamais joué mais il a le profil. Il récupère le ballon très rapidement, il est très fort dans les duels, il est très rapide. Ce sont les trois options et elles me donnent confiance. Je pense qu'ils peuvent très bien se débrouiller demain. Personnellement, je pense que le poste d'arrière central est le plus simple dans le football parce que vous utilisez votre tête plus que votre énergie, c'est pourquoi je pense que les trois peuvent bien le faire.

Les Blancos ont une longue liste de joueurs blessés, dont des titulaires comme Thibaut Courtois, Vinicius Jr, Alaba et Militao. Pourtant, ils sont actuellement en tête de la course au titre en Liga, avec un point d'avance sur Gérone et sept points sur le rival barcelonais.