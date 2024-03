Real Madrid, la très bonne nouvelle

Le Real Madrid n'a toujours que deux défenseurs centraux en forme à l'aube d'un mois crucial de la saison

En effet, les matches de Ligue des champions contre Manchester City et Barcelone au stade Santiago Bernabéu se profilent.

Mais Carlo Ancelotti pourrait bien faire revenir Eder Militao pour un certain temps. Alors que la mélancolie règne autour de Thibaut Courtois, qui s'est déchiré le ménisque alors qu'il était sur le point de faire son retour après une blessure au ligament croisé antérieur, et qui a été écarté pour le reste de la saison, Militao continue d'être programmé pour la saison prochaine. Cependant, Militao est toujours prêt à faire son retour contre le Real Mallorca, le 13 avril, comme Ancelotti l'avait prédit il y a quelques semaines.

Diario AS affirme que son retour est "imminent" et qu'il continue à suivre un plan de récupération conservateur, mais qu'il a terminé les séances d'entraînement sans problème. Cela signifierait qu'il serait disponible pour le match retour de la Ligue des champions contre Manchester City à l'Etihad le 17. Il manquera néanmoins le match aller, et Aurélien Tchouameni a récemment été préféré à Nacho Fernandez comme partenaire de fortune d'Antonio Rudiger.

Cette situation n'a toutefois pas posé trop de problèmes aux Blancos, qui ont remporté tous les matches qu'il a disputés en défense, à l'exception d'un seul, un match nul 1:1 contre le Rayo Vallecano. Avec lui en défense, le bilan est de cinq buts encaissés en sept matches cette saison.