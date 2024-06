Real Madrid, l'annonce forte d'Ancelotti sur Mbappé et Endrick

L’entraineur du Real Madrid, a fait une annonce importante sur Kylian Mbappé et Endrick, lundi.

Ils seront les deux nouveaux visages du Real Madrid la saison prochaine (pour le moment). Kylian Mbappé et Endrick vont respectivement rejoindre la capitale espagnole après l’Euro et la Copa América. Et leurs arrivées devraient changer pas mal de choses au niveau du club surtout sur le terrain. L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a d’ailleurs fait une annonce dans ce sens, ce mardi.

Kylian Mbappé et Endrick renforcent le Real Madrid

Il y a une semaine, le Real Madrid officialisait l’arrivée de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’Equipe de France s’est engagé avec la Maison Blanche pour les cinq prochaines saisons après sept années passées au PSG. Si le transfert le plus attendu de ces dernières années a enfin été bouclé après un long et interminable feuilleton, Kylian Mbappé n’arrive pas seul.

Le Tricolore sera en effet, rejoint le jeune attaquant brésilien de 17 ans, Endrick. Recruté depuis l’été 2022, l’international auriverde ne pouvait rejoindre le Real Madrid que cet été quand il atteindra la majorité (il aura 18 ans le 21 juillet, ndlr). Par ailleurs, les arrivées des deux attaquants vont changer certaines choses dans la capitale espagnole.

Le plan d’Ancelotti pour intégrer Mbappé et Endrick

Kylian Mbappé et Endrick viennent s’ajouter à une attaque composée déjà de Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz et autres Joselu et Arda Guler. Des joueurs qui ont notamment remporté la 15e Ligue des Champions de l’histoire du Real Madrid cette saison. Ce qui n’empêche pas toutefois Mbappé et Endrick de se faire une place dans le secteur offensif. Interrogé à propos des deux nouvelles recrues, Carlo Ancelotti a d’abord fait part de son enthousiasme de les avoir sous ses ordres avant d’annoncer l’équipe va s’adapter à leurs profils.

« L’équipe va changer, nous devons nous adapter aux caractéristiques des joueurs qui viendront. Nous avons une équipe fantastique, c’est vrai que nous allons perdre un milieu de terrain fantastique comme Kroos, mais nous avons beaucoup de jeunes joueurs. Il ne faut pas seulement changer la formation, mais aussi l’idée de jeu qui pourrait être un peu différente », a confié le technicien italien à Ziggo Sport.