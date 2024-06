Real Madrid, les mots forts d'Endrick sur sa concurrence avec Mbappé

Nouvel attaquant du Real Madrid, Endrick s’est exprimé sur sa concurrence avec Kylian Mbappé, vendredi.

Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid depuis moins d’une semaine. Le Real Madrid a en effet, officialisé son arrivée au club, lundi dernier. Cependant, le capitaine de l’Equipe de France n’arrive pas seul. Mbappé arrive notamment au même moment que le jeune attaquant brésilien, Endrick. Appelé à être l’avant-centre du Real Madrid, le désormais ex-joueur de Palmeiras a évoqué sa probable concurrence avec l’ancien attaquant du PSG, ce vendredi.

Endrick évoque sa concurrence avec Mbappé

C’’est sans nul doute le transfert le plus attendu de ces dernières années. Au bout d’un long et interminable feuilleton avec le PSG, Kylian Mbappé a enfin rejoint son club de rêve, le Real Madrid. A Madrid, le Bondynois devrait évoluer en pointe, les côtés étant déjà occupés par Vinicius et Rodrygo. Mais à ce poste également, le Bondynois sera plus ou moins titillé par un jeune attaquant de 17 ans venu du Brésil en l’occurrence, Endrick. Toutefois, ce dernier est conscient de la difficulté d’avoir Kylian Mbappé comme concurrent.

« Mbappé ? Un joueur différent. Il marque toujours de nombreux buts pour son club et également lors de deux Coupes du monde. L’avoir avec Vinicius dans la même équipe est incroyable, mais je sais que cela demandera beaucoup de travail de ma part pour me maintenir au même niveau », lance l’international auriverde au micro de RTVE.

Endrick dévoile sa flamme à Mbappé

Malgré la future concurrence entre les deux, Endrick reste un grand fan de Kylian Mbappé. L’ancien joueur de Palmeiras a d’ailleurs toujours rêvé d’évoluer avec le Bondynois et souhaite profiter de cette chance. « Mbappé est un joueur incroyable. Je pense que ça a toujours été un rêve de jouer avec lui et maintenant ça va se réaliser. Je suis très heureux et j'espère que ce sera une belle histoire », confie-t-il avant de révéler qu’il jouait déjà avec Mbappé sur FIFA. « Mbappé est le meilleur joueur de FIFA. Je ne le retire jamais de mon Ultimate Team », ajoute Endrick.