Real Madrid, Endrick évoque la concurrence avec Mbappé

En attendant son arrivée au Real, Endrick a évoqué la concurrence avec Mbappé, qui est annoncé du côté de la Maison Blanche.

Arrivé au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé va quitter la formation francilienne. S’il a lui-même annoncé son départ, le Bondynois serait proche de signer au Real Madrid. Mais l’arrivée de l’ancien Monégasque n’affole pas Endrick, qui va rallier la Maison Blanche dès cet été. Le Brésilien est prêt pour la concurrence.

Ballon d’Or ? Pas une priorité pour Endrick

Joueur de Palmeiras, Endrick Felipe Moreira de Sousa, plus connu sous le nom de Endrick, va rejoindre le Real Madrid cet été dès qu’il aura ses 18 ans (22 juillet). Déjà vu comme une star internationale, le joueur de 17 ans est ravi d’avoir réalisé son rêve en signant pour le Real Madrid. Dans une interview accordée à Marca, le joueur a confié n’être pas obsédé par le Ballon d’Or.

Getty/GOAL

« Le Ballon d'Or est la conséquence d'avoir connu du succès depuis plusieurs années sous forme de titres pour lesquels je vais travailler, mais je sais que ce n'est pas l'essentiel. Le club est toujours l’essentiel », a déclaré Endrick.

L'article continue ci-dessous

La concurrence avec Mbappé

S’il vient cet été, Endrick aurait à partager le vestiaire du Real Madrid avec un certain Kylian Mbappé, qui est proche de s’engager avec la Maison Blanche. Alors qu’il est pressenti être le prochain numéro 9 du Real Madrid, Endrick ne voit en aucun cas en quoi le capitaine de l’Equipe de France lui serait une menace. Pour le Brésilien, côtoyer Mbappé ne fera que l’avantager à progresser.

Getty/GOAL

« Dans un groupe gagnant, aucun joueur ne constitue une menace pour un autre. Le meilleur club du monde doit toujours rechercher les meilleurs à tous les postes. Être aux côtés de grands joueurs et concourir pour un poste avec eux ne fera que me faire progresser, atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club sont les objectifs les plus importants », a-t-il ajouté.