Real Madrid, Kroos : "Une 5ème Ligue des Champions ? Il va falloir souffrir pour ça”

Le milieu de terrain allemand se méfie des Blues mais a confiance en son équipe pour atteindre la finale de la C1.

Le Real Madrid n'est jamais rassasié et encore moins lorsqu'il s'agit de la Ligue des champions. Les Merengue ont remporté trois des cinq dernières Ligue des champions, quatre sur la dernière décennie, et pourtant, ils sont en course pour en remporter une nouvelle. Le Real Madrid va tenter ce mercredi soir de s'offrir un billet pour une nouvelle finale européenne, mais pour cela, il faudra passer l'obstacle Chelsea. En conférence de presse, Toni Kroos a refusé de mettre la charrue avant les boeufs.

"Une 5ème Ligue des champions dans le viseur ? Avant de gagner quoi que ce soit, il va falloir souffrir, c’est certain. Bien sûr, nous savons que l'année n'a pas été évidente, mais nous nous en sommes bien sortis malgré les nombreuses blessures. Nous sommes en mai et nous sommes encore en course pour deux titres. Beaucoup de gens parlent du fait que nous sommes fatigués ou blessés, c'est normal, mais c'est un match unique, nous allons tout donner", a expliqué l'Allemand.

"Il ne fait aucun doute que nous serons motivés, que nous allons tout donner et voir quelle qualité pour pouvoir aller en finale. Nous défendons bien aussi, c'est important pour éliminer une équipe comme celle-là. Nous devrons nous créer un peu plus d’occasions qu'au match aller, mais nous en sommes capables. Comment éviter de subir comme lors de la première demi heure ? Cette fois on n'a pas bien pressé, c'est difficile de jouer comme ça car c'est ce qu'ils veulent, ils profitent de leur accélération. Plus tard, nous avons su mieux le gérer. Nous étions plus compacts et avec le ballon", a ajouté Toni Kroos.

"Hazard est un joueur pour ce genre de matches"

Le milieu du Real Madrid n'a pas voulu sortir un joueur de Chelsea à surveiller davantage que les autres : "En 15 ans de football, aucun joueur ne m'a jamais empêché de dormir ... Ils ont un entraîneur allemand, donc je ne suis pas surpris, c'est une super équipe. Sans cela, vous n'atteindrez pas les demi-finales, mais nous avons de la qualité et de l'expérience dans ces matches. Je nous vois très bien, nous avons récupéré des joueurs, à l'exception de Varane que nous avons perdu. Tous ceux qui viennent sont là pour jouer et courir, se battre ... pour être là jusqu'au bout. Il est important que nous mettions la qualité, pas seulement physique".

Toni Kroos espère qu'Eden Hazard, qui a été très souvent blessé depuis sa signature au Real Madrid à l'été 2019, va briller contre son ancien club, Chelsea, ce mercredi soir : "C’est dommage qu'il n'ait pas pu le montrer plus tôt à cause des blessures, il va un peu mieux physiquement, c'est un joueur pour ces matchs. Il a joué titulaire au dernier match, ce n'est pas beaucoup, mais pour la défense adverse, il sera dangereux".

Interrogé sur l'importance de Sergio Ramos, qui pourrait effectuer son retour contre Chelsea, l'international allemand lui a rendu hommage : "Il n'y a plus rien à dire avec lui… Il prouve depuis de nombreuses années et dans des matchs comme ceux-là quel point il est important, il n'y a aucun doute là-dessus". Enfin, Toni Kroos a dû répondre à une question concernant l'avenir de Zinedine Zidane, qu'il voit rester la saison prochaine : "Zidane va-t-il rester ? Je crois que oui. Si je suis bien informé, il a encore un an sur son contrat, alors je pense que oui (rires)"