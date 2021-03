Real Madrid - Karim Benzema : "C'est un joli but qui nous donne trois points"

Double buteur face à Elche (2-1), l'attaquant français a offert un succès capital au Real Madrid ce samedi.

C'est un scénario qui devient habituel, chaque week-end, pour le Real Madrid. Comme souvent ces derniers mois, le club de la capitale espagnole a été en difficulté dans une rencontre décisive pourtant largement à sa portée. Et comme souvent, l'équipe entraînée par Zinédine Zidane a été sauvée par un homme : Karim Benzema.



Auteur d'un doublé ce samedi face à Elche (2-1), l'attaquant français a offert la victoire à Madrid dans le temps additionnel, d'un but magnifique. Grâce à ce succès étriqué, les Merengue repassent provisoirement devant le Barça et reviennent à cinq points de l'Atlético, solide leader de la Liga. L'essentiel a donc été assuré.

"C'est un beau but qui aide l'équipe et c'est important"

Interrogé par la chaine de télévision Movistar au sortir de la rencontre, Karim Benzema a tenu à féliciter l'ensemble de l'équipe pour sa réaction, regrettant toutefois un premier acte de piètre qualité. "C'est le travail de toute l'équipe. Ce n'était pas un match facile, contre une équipe bien organisée. Les équipes qui viennent ici se mettent derrière et c'est toujours difficile pour nous. Avec courage, à la fin, nous sommes revenus. Ce sont trois points importants", a ainsi confié le joueur formé à Lyon.

"Chaque fois que nous jouons en premier (dans le week-end), nous savons que nous devons donner plus pour atteindre les premières places. Les équipes sont fortes, elles se mettent derrière. La première mi-temps était un peu bizarre, il y avait peu de mouvement et nous avons défendu un peu en reculant. En seconde période, avec plus d’envie, nous avons marqué les buts de la victoire", a ensuite analysé le buteur du Real Madrid, heureux d'avoir été décisif, en partie grâce aux entrants.

"Quand vous sortez du banc, c'est pour apporter quelque chose et je pense qu'ils (les entrants) ont beaucoup aidé aujourd'hui (...) C'est un beau but qui aide l'équipe et c'est important. C'est un joli but qui nous donne trois points. Je suis très heureux", a enfin déclaré Karim Benzema, qui malgré ses 33 ans, ne cesse d'impressionner.