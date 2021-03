Cristiano Ronaldo réaffirme son engagement à la Juventus sur Instagram

Critiqué et sujet de nombreuses rumeurs ces derniers jours, l'attaquant âgé de 36 ans s'est dit pleinement concentré sur les objectifs de la Juventus.

Cristiano Ronaldo a publié un message rassurant pour les supporters de la Juventus, insistant sur le fait qu'il se concentre sur la réalisation des objectifs du club pour le reste de la saison malgré leur sortie de la Ligue des champions. Cristiano Ronaldo, 36 ans, a rejoint la Juve en provenance du Real Madrid en 2018 et a marqué 92 buts en 121 apparitions toutes compétitions confondues depuis son arrivée, bien qu'il n'ait pas réussi à mener les champions de Serie A vers les sommets européens.

La sortie de la Juve aux mains de Porto lors du huitième de finale retour, mardi soir, a déclenché des rumeurs sur l'avenir de Ronaldo et sur le fait qu'il pourrait être sur le point de quitter le club cet été, mais le capitaine du Portugal reste attaché à la Vieille Dame. Comme il l'a affirmé avec conviction sur son compte Instagram.

"Heureusement, le football a de la mémoire... et moi aussi"

"Plus important que le nombre de chutes que vous subissez dans la vie, c'est à quelle vitesse et à quelle force vous vous remettez sur pied... les vrais champions ne se cassent jamais ! Nous nous concentrons déjà sur Cagliari, dans la lutte en Serie A, dans la finale de la Coupe d'Italie et dans tout ce que nous pouvons encore accomplir cette saison. C'est vrai que le passé appartient aux musées. Mais heureusement, le football a de la mémoire... et moi aussi !", a d'abord écrit l'ancien du Real Madrid.

"L'histoire ne peut pas être effacée, elle est écrite chaque jour avec résilience, esprit d'équipe, persévérance et beaucoup de travail acharné. Et ceux qui ne comprennent pas cela, n’atteindront jamais la gloire et le succès", a ensuite ajouté le quintuple Ballon d'Or, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'Histoire.

S'adressant aux journalistes avant le match face à Cagliari, son entraîneur, Andrea Pirlo a quant à lui insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de problème avec l'attaquant et qu'il n'était pas surpris par les rumeurs entourant son avenir. "Ronaldo va bien. Il est naturel qu'il soit déçu par ce qui s'est passé l'autre soir en Ligue des champions, il s'est très bien entraîné et s'est rétabli pour jouer demain contre Cagliari", a ainsi confié l'ancienne gloire de la Juventus, conscient que CR7 déchaine les passions.

"Il est naturel qu'il y ait des rumeurs après l'élimination, il est le joueur le plus important du monde aux côtés de Leo Messi. Il a toujours bien fait pour nous, marquant environ 90 buts et il a plus que prouvé sa valeur", a ensuite ajouté Andrea Pirlo. Rappelons qu'un ancien président du club a estimé qu'un départ de l'international portugais dès cet été permettrait à la Juventus Turin d'alléger ses finances et de repartir sur un cycle plus vertueux. Suite à ses propos, Cristiano Ronaldo ne l'entend pas de cette oreille.