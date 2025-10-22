Real Madrid - Juventus : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

D'un côté, un géant euphorique qui marche sur l'eau. De l'autre, une institution historique en pleine crise existentielle. Le classique européen de ce mercredi soir entre le Real Madrid et la Juventus est un véritable choc des extrêmes. Au Santiago Bernabéu, une machine à gagner, portée par un Kylian Mbappé record, reçoit une équipe qui n'a plus gagné depuis plus d'un mois et dont l'entraîneur est sur un siège éjectable.

Le Real de Mbappé, une machine (presque) parfaite

Le Real Madrid de Xabi Alonso est quasiment intraitable en ce début de saison. Leader de la Liga et auteur d'un sans-faute en Ligue des Champions, l'équipe est portée par un Kylian Mbappé stratosphérique. Le Français, qui enchaîne les buts à un rythme record, est la terreur des défenses européennes. Seule ombre au tableau pour ce match : une défense décimée par les blessures, qui obligera l'entraîneur madrilène à une composition de fortune.

La Juventus et son coach, Igor Tudor, au bord du précipice

À l'inverse, rien ne va plus à Turin. La Juventus reste sur une série de six matchs sans victoire, dont une défaite humiliante face au promu Côme le week-end dernier. L'entraîneur, Igor Tudor, est sur la sellette et jouerait son avenir sur ce match. En conflit avec sa direction et privé de son roc défensif, Gleison Bremer, le coach croate attend une "grande réaction" et "le match d'une vie" de la part de ses joueurs.

Un classique aux allures de traquenard ?

Si la rencontre semble totalement déséquilibrée sur le papier, Xabi Alonso a prévenu qu'une équipe italienne frustrée est "doublement dangereuse". Pour une Juventus qui n'a plus rien à perdre, c'est l'occasion inespérée de créer un exploit retentissant pour sauver la tête de son entraîneur. Pour le Real, à quelques jours du Clasico, il faudra se méfier de ce géant blessé pour ne pas tomber dans un piège inattendu.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid vs Juventus ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France Canal+ Sport, MyCanal 🇪🇸 Espagne M+ Liga de Campeones 🌍 Afrique francophone Canal+ Sport 2 Afrique 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1, BeIN Connect, TOD 🇵🇹🇩🇪 Portugal, Allemagne DAZN (streaming) 🇮🇹 Italie Prime Video 🇬🇧 Royaume-Uni TNT Sports 5 🇧🇦 Balkans Arena Premium 1 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport 3 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 1

Comment regarder de partout avec VPN

Horaire et lieu du match Real Madrid vs Juventus

Ligue des Champions - Ligue des Champions Estadio Bernabeu

Le match se jouera au Santiago Bernabéu mercredi, avec un coup d'envoi à 15h ET pour les fans aux États-Unis.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid aborde son choc européen face à la Juventus avec une défense décimée. Antonio Rüdiger, Dani Carvajal et l’ancien Turinois Dean Huijsen sont forfaits, tandis que Trent Alexander-Arnold et Ferland Mendy, tout juste revenus à l’entraînement, devraient être préservés en vue du Clasico.

Autre incertitude : David Alaba, contraint de quitter la pelouse à Getafe en raison d’une douleur au mollet. Le défenseur autrichien passera des examens avant la rencontre pour déterminer sa disponibilité. En revanche, Dani Ceballos, absent dimanche, pourrait effectuer son retour dans le groupe.

Devant, Kylian Mbappé reste l’arme fatale des Merengue. Meilleur buteur de la Ligue des champions avec cinq réalisations, le Français sera une nouvelle fois le fer de lance d’une équipe madrilène en quête d’équilibre entre efficacité offensive et solidité défensive.

Infos de l'équipe de la Juventus

Privée de plusieurs cadres, la Juventus se rend à Madrid avec un effectif encore diminué. Le défenseur central Gleison Bremer et le latéral gauche Juan Cabal sont toujours indisponibles, tandis que Fabio Miretti a repris l’entraînement et pourrait réintégrer le groupe. Edon Zhegrova, touché récemment, devrait être apte pour débuter sur le banc.

Sur le plan offensif, Igor Tudor devrait miser sur Francisco Conceição et Kenan Yildiz pour épauler un avant-centre unique. La concurrence reste ouverte entre Dusan Vlahovic, Jonathan David – tombeur surprise du Real avec Lille la saison passée – et Lois Openda.

Le technicien croate pourrait également reconduire une défense à quatre, lui qui avait abandonné son habituel 3-4-2-1 lors du dernier match. Un pari tactique audacieux à confirmer dans l’ambiance électrique du Bernabeu.

La forme des deux équipes

