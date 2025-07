Real Madrid - Juventus : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un duel européen de prestige s’annonce en Floride. Le Real Madrid et la Juventus se défient pour une place en quart de finale du Mondial des clubs.

Ce mardi, la Coupe du Monde des Clubs 2025 propose une affiche digne d'une finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid, armé de son histoire et de son palmarès XXL, croise la route de la Juventus Turin dans un huitième de finale explosif. Deux géants, deux mentalités, une seule place pour les quarts de finale. Le Hard Rock Stadium de Miami s’apprête à vibrer sous les crampons des stars comme Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani, coéquipiers en équipe de France, mais ennemis jurés dans ce choc électrique, qui s’annonce.

Duel d’historiques pour une place en quarts

Si le Real Madrid figure toujours parmi les favoris dès qu’il entre dans une compétition internationale, cette édition 2025 du Mondial des clubs n’a pas débuté sous les meilleurs auspices pour les hommes de Xabi Alonso. Accrochés par Al-Hilal (1-1) pour leur entrée en lice, les Merengue ont néanmoins su élever leur niveau par la suite. Pachuca (3-1) et Salzbourg (0-3) ont subi la loi des partenaires d’Aurélien Tchouaméni, même réduits à dix face aux Mexicains dès la 7e minute après le rouge de Raul Asencio. Résultat : première place du groupe H et retour de Kylian Mbappé, enfin remis de sa gastro-entérite virulente.

Côté turinois, le chemin a été un peu plus sinueux. Après avoir écrasé Al-Ain (0-5) et corrigé le Wydad Casablanca (4-1), la Juventus a été sèchement ramenée sur terre par Manchester City (2-5). Une défaite qui l’a reléguée à la deuxième place du groupe G. Et face à la puissance offensive du Real, la défense de la Vieille Dame devra se montrer beaucoup plus disciplinée. Car à Miami, toute erreur se paie cash.

Un choc aux airs de finale

Avec un Mbappé de retour, un Bellingham patron au milieu, et une Juventus qui n’a rien à perdre, ce duel s’annonce haletant. Le vainqueur de cette rencontre affrontera en quart de finale le gagnant du match Dortmund - Monterrey. L’Amérique attend son roi… et ce mardi soir pourrait déjà dessiner les contours du futur champion.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris les chaînes TV, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Real Madrid - Juventus ?

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Real Madrid et la Juventus sera disponible à regarder et à diffuser en ligne en direct via DAZN.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Hoaire et lieu du match Real Madrid vs Juventus

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Final Stage Hard Rock Stadium

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le Real Madrid et la Juventus se jouera au Hard Rock Stadium à Miami Gardens, Floride, États-Unis.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00, heure française, le mardi 1er juillet 2025.

Infos des équipes compositions

Infos de l'équipe du Real Madrid

Bonne nouvelle pour le Real Madrid : Antonio Rüdiger, sorti face à Salzbourg en raison de simples crampes, est bien apte. Kylian Mbappé, remis de ses ennuis de santé, a lui aussi retrouvé le chemin de l’entraînement collectif, tout comme Eder Militão, qui postule pour une place dans le groupe.

En revanche, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, David Alaba, Endrick et Ferland Mendy restent forfaits. En l'absence probable de Mbappé dans le onze, le jeune Gonzalo Garcia, très en vue ces derniers temps, pourrait être reconduit en attaque aux côtés de Vinicius Jr.

Infos de l'équipe de la Juventus

Du côté de la Juventus, Igor Tudor devrait procéder à plusieurs ajustements par rapport au match précédent face à Manchester City. Khéphren Thuram est attendu dans l’entrejeu, tandis qu’en attaque, Kenan Yildiz, Francisco Conceição et Randal Kolo Muani devraient faire leur retour dans le onze. Andrea Cambiaso devrait pour sa part occuper le couloir gauche en tant que piston.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement