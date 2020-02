Real Madrid, Jovic reconnaît ses difficultés : "Qu'est ce qui m'arrive ?"

L'attaquant serbe des Merengue confesse qu'il a vécu des premiers mois difficiles dans la capitale espagnole.

Recruté à prix d'or l'été dernier par le à l’ , Luka Jovic vit un dur retour à la réalité chez les Merengue. La saison dernière, l'attaquant serbe marchait sur l'eau en et avait brillé en , en étant le grand artisan du très beau parcours de son club jusqu'en demi-finale de la C3. Mais cette année, Luka Jovic souffre de la concurrence avec Karim Benzema, mais aussi de son propre rendement lorsqu'il est aligné.

En six mois, Luka Jovic a certes peu joué avec le Real Madrid, mais lors de ses différentes entrées en jeu et de ses rares titularisations, l'international serbe n'a absolument pas convaincu. Les supporters sont sceptiques et Zinedine Zidane, quant à lui, défend son attaquant publiquement mais sans pour autant lui donner un temps de jeu conséquent. En quatorze matches, Luka Jovic n'a inscrit qu'un petit but sous les couleurs du Real Madrid. Un bilan bien maigre pour la doublure de Karim Benzema.

"J'espère que la situation va changer"

Dans une interview accordée à la chaîne Youtube Sport Afternoon, Luka Jovic a fait une franche autocritique assumant pleinement ses premiers mois compliqués : "Je sens encore une atmosphère négative quand on parle de mon jeu au Real Madrid, mais je crois que je vais prouver aux gens les raisons qui font que je suis ici. Que je suis ici parce que j’ai de la qualité et les enfants pourront m’admirer pour beaucoup d’années et se motiver avec mes matchs et mes buts sous le maillot madrilène".

"Je vais être sincère. Je ne suis pas content de ma saison, du moins jusqu’à maintenant. Premièrement, car je sais que je peux progresser. Des fois sur Youtube je regarde des vidéos de moi l’an dernier et je me demande : "qu’est-ce qui m’arrive ?". Mais on sait que le Real Madrid est un grand club, et que pour les joueurs avec de l’expérience c’est difficile de s’adapter. Et encore plus pour un jeune de 21 ans qui a coûté 60 millions d’euros. La pression est très grande, je me bats sans succès pour l’instant. Mais j’espère que la situation va changer", a ajouté Luka Jovic.

L'attaquant du Real Madrid en a profité pour se défendre et notamment vis à vis de l'image qu'il renvoie dans son pays depuis son transfert au Real Madrid. Les médias de son pays natal parlent désormais davantage de sa vie privée que de sa vie de footballeur ce qui agace passablement l'ancien attaquant de l’Eintracht Francfort qui aurait préféré voir sa nation se réjouir : "La devrait être fière d’avoir un joueur au Real Madrid".