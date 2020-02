Real Madrid - Reinier pourra compter sur Rodrygo à son arrivée

Rodrygo, désormais bien intégré au sein du Real Madrid, a évoqué l'arrivée future de son compatriote Reinier, auquel il compte apporter son soutien.

Arrivé cet été en provenance de Santos, Rodrygo s'est vite adapté au football européen et aux exigences d'un aussi grand club que le . Contrairement à Vinicius Junior l'an dernier, l'ailier brésilien n'est quasiment pas passé par la case réserve et a directement intégré le groupe de l'équipe première. Si son temps de jeu n'est pas conséquent, au vu de la concurrence dont il doit faire face, ses débuts avec la Maison Blanche sont positifs.

Rodrygo compte transmettre son expérience à Reinier

Très apprécié des supporters, le jeune brésilien a aussi profité de la présence de Vinicius Junior dans le vestiaire madrilène. C'est en tout cas ce qu'a confié l'auriverde pour ESPN . "Je me souviendrai toujours de ma première séance d’entraînement. Je suis arrivé sur la pelouse et je lui ai demandé s’il avait été nerveux pour son premier entraînement. Il l’était aussi, mais dès qu’il a touché le ballon, je me suis senti plus en sécurité. Vini a été très important sur ce point pour moi".

Prochainement, un autre prodige brésilien viendra garnir les rangs du Real Madrid. Et pour cause, Reinier, recruté dans un premier temps pour faire ses classes avec l'équipe réserve, a été recruté cet hiver. "Quand j’aurai l’occasion de lui parler, je lui transmettrai ce que Vini m’a transmis. Ce n’est pas une mauvaise chose de jouer pour le Castilla. Je pense que beaucoup de joueurs sont passés par là. Casemiro aussi et aujourd’hui, c’est une idole ici", a déclaré Rodrygo, lucide.