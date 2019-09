Loin du Real Madrid, Ødegaard est revenu en Liga pour y briller

Prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad, Martin Ødegaard a connu l'exil aux Pays-Bas et est revenu en Espagne cet été. Avec un talent éclatant.

Cela aurait pu être l'histoire d'un énième jeune prodige ne parvenant pas à confirmer son talent sur la durée. Celle d'un joueur qui a débuté sous le maillot du le 23 mai 2015 en remplaçant un certain Cristiano Ronaldo avec le numéro 41 inscrit sur son dos et à peine 16 années au compteur. Devenant le plus jeune joueur à jouer pour son pays à 15 ans et 253 jours, Martin Ødegaard n'a pas connu la carrière qu'on pouvait lui prédire au Bernabeu, même s'il a joué et s'est entraîné avec l'équipe première avant d'évoluer au sein de la réserve sous la direction de Zinédine Zidane.

Un exil aux en évoluant sous les maillots de Heerenveen puis du Vitesse Arnhem a permis au natif de Drammen de développer son talent et ses capacités de création. Prolongant son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2023, il a été prêté pour la saison 2019-2020 à la et démontre depuis l'entame de cet exercice être le joueur le plus performant du championnat espagnol, dans l'attente du retour prochain de Lionel Messi sur les terrains. "En fin de saison dernière, je me suis dit que ce ne serait pas une bonne chose pour moi de retourner à Madrid. Il y a beaucoup de bons joueurs et la concurrence est très élevée. C’était clair pour moi que c’était mieux de demander un nouveau prêt, ce que le club a également accepté. C’est pour ça que ça s’est fait si vite. Mon objectif est toujours de jouer pour le Real Madrid. C’est pour ça j’ai signé avec eux, car je veux y jouer un jour", a-t-il indiqué au micro de TV2 le 16 septembrer dernier.

Sous la direction d'Imanol Alguacil, Martin Ødegaard est placé dans les meilleures dispositions pour exploiter son talent. Dans une position axiale, même s'il est parfois amené à évoluer en tant que relayeur plus bas, le Norvégien fait étalage de sa vision du jeu et sa capacité à briser les lignes, comme par exemple sur sa superbe passe décisive délivrée à Oyarzabal face à Alavés, jeudi soir lors du succès de son équipe (3-0), match lors duquel il a créé 10 occasions, un record depuis la saison 2016-2017 en selon Opta. Les contacts du joueur avec le ballon parviennent à générer un danger de façon permanente et son intelligence accrue - visible dans sa gestion du rythme - font d'Ødegaard le véritable maître à jouer de l'actuel cinquième de .

Arrivé en sur la pointe des pieds il y a 4 ans, le Norvégien est de retour par la grande porte. Entouré d'éléments talentueux tels que Oyarzabal, Portu ou Mikel Merino, il sera une nouvelle fois attendu contre le ce dimanche soir (21h00) et pourrait continuer à faire croître un rêve d'Europe dans l'esprit de la Real. "Je pense que je suis un meilleur joueur et je suis plus mature, plus vieux et un peu plus fort [physiquement]. Je me sens mieux maintenant que quand je suis arrivé en Espagne", a-t-il indiqué. Depuis l'entame de la saison, il le démontre match après match. Et la Real Sociedad peut arborer son plus beau sourire tant elle profite d'un talent rare.