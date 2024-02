Real Madrid – Girona : Les Merengues corrigent leurs dauphins (4-0)

Le Real Madrid était aux prises samedi avec Girona à l’occasion de la 24e journée de Liga. Score final, 4-0.

Leader de Liga, le Real Madrid recevait son dauphin, Girona, samedi pour le compte de la 24e journée de Liga. Face à une équipe joueuse, le Real Madrid n’a pas eu besoin de forcer son talent pour empocher les trois points de la rencontre.

Un Real Madrid trop fort

Girona mettait la pression d’entrée de jeu et avait même la possession. Mais la première perte de balle sera fatale pour les Catalans. Servi par Valverde, Vinicius Junior armait une frappe limpide qui finissait sa course dans la lucarne de Gazzaniga (1-0, 7e). L’ouverture du score du Real Madrid ne décourageait pas pour autant Girona qui continuait à sortir jouer.

Les hommes de Michel, présent dans les tribunes après sa suspension lors du dernier match, tentaient de trouver une faille mais se heurtaient toujours à une solide défense du Real Madrid, pourtant composé d’aucun défenseur central. Très haut sur le terrain, Girona se faisait punir derrière par Jude Bellingham qui faisait le break pour le Real Madrid (2-0, 35pts). Les hommes de Carlo Ancelotti conservaient cet avantage jusqu’à la pause.

Girona s’incline devant le leader

Au retour des vestiaires, Girona était encore plus dangereux avec des occasions franches sur le camp du Real Madrid. Miguel Gutierrez butait sur Andry Lunin (47e) avant que Savio ne voit sa frappe déviée par Carvajal (49e). Sonné, le Real Madrid plantait deux autres buts dans cette seconde mi-temps pour mettre fin aux espoirs catalans.

D’abord Jude Bellingham profitait d’un service de Vinicius Jr pour marquer son doublé et son 16e but de la saison en Liga (3-0, 53e). Ensuite, c’était au tour de Rodrygo de sceller le sort complètement de la rencontre suite à une récupération de Vinicius Jr (4-0, 60e). Le Real Madrid (1er, 61pts) confirme sa suprématie sur Girona (2e, 56pts) et sur la Liga.