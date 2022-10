Real Madrid - Girona : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Real Madrid - Gérone : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Sans Karim Benzema, le Real Madrid a sombré sur la pelouse de Leipzig en Ligue des champions. Les Merengue ont concédé leur première défaite en 170 jours et ne sont donc plus invaincus toutes compétitions confondues. En Liga, en revanche, le Real Madrid n'a toujours pas perdu.

Toujours privé du Ballon d'Or 2022, le Real Madrid veut poursuivre sur sa lancée en Liga, où il reste sur une victoire à domicile face à Séville malgré l'absence du Français. Carlo Ancelotti sera remotiver ses troupes après la défaite à Leipzig, tandis que Thibaut Courtois a déjà rappelé à l'ordre ses coéquipiers "trop endormis" lors de cette rencontre.

Une simple formalité pour le Real Madrid ?

Leader de Liga avec trois points d'avance sur le FC Barcelone, le Real Madrid part largement favori de cette rencontre face à Girona. Sur le papier, cela devrait même être une simple formalité, mais en réalité, les Merengue vont devoir mettre les ingrédients pour se rendre le match facile et ne pas tomber dans un match piège.

En face, Girona, promu, se bat pour sortir de la zone rouge. Dix-huitième, Gérone est à seulement un point de Getafe, Séville et Almeria. Girona ne s'attend très certainement pas à revenir avec le moindre point de son déplacement dans la capitale espagnole, mais ce n'est pas pour autant que les hommes de Michel vont se laisser faire facilement.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Gérone

Ville : Madrid

Madrid Stade : Santiago Bernabeu

Santiago Bernabeu Heure : 16:15 UTC+1 (heure française) / 15:15 GMT / 11:45 EST / 08:15 PST

Sur quelle chaîne TV voir Real Madrid - Girona ?

Real Madrid - Gérone

12ème journée de Liga

Dimanche 30 octobre

16h15 sur beIN Sports 1

Stream : beIN Sports, My Canal

Prise d'antenne : 16h10 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de beIN Sports ou sur MyCanal si vous bénéficiez du pack sport.

Série actuelle du Real Madrid et de Girona

Real Madrid : NVVVD

Girona : DDNDN

Les blessés et absents :

Carlo Ancelotti n'a qu'un seul absent pour la rencontre face à Girona, mais quel absent ! En effet, l'Italien est privé du Ballon d'Or 2022, Karim Benzema, blessé. Ceballos, Diaz et Valverde sont quant à eux incertains pour la rencontre.

Du côté de Girona, deux absents. Borja Garcia et Ibrahima Kebe sont tous deux blessés au genou et ne pourront pas disputer ce match à Santiago Bernabeu.

Les équipes probables

XI de départ du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Tchouameni, Kroos - Valverde, Rodrygo, Vinicius Junior.

XI de départ de Girona : Gazzaniga - Couto, Bueno, Lopez, Hernandez - Herrera, Romeu, Garcia, Villa - Vallejo - Castellanos.