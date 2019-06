Real Madrid, Florentino Pérez souhaite la bienvenue à Ferland Mendy : "Un homme qui sait ce que c'est que de surmonter l'adversité"

Le président du Real Madrid a présenté le nouveau latéral gauche des Merengue. L'ancien de l'OL a délivré ses premiers mots.

Ferland Mendy a été présenté ce mercredi après-midi comme joueur du . L'ancien latéral gauche de l'Olympique Lyonnais arrive contre une somme d'environ 50 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais. Devant la presse et le public des Merengue, Florentino Pérez a introduit la nouvelle recrue du Real Madrid en dressant ses éloges, comme il l'a fait ce mardi avec Rodrygo, arrivé en provenance de Santos.

"Bienvenue au Bernabéu, nous vivons des journées passionnantes dans le but de réaliser les rêves des fans. Trois consécutives placent nos joueurs dans le cœur des supporters du Real Madrid, mais il est temps d'aller de l'avant. Ce club a toujours le désir de s'améliorer. C'est ce que nous faisons. Malgré la complexité du marché, nous intégrons d'excellents joueurs. Nous accueillons aujourd'hui celui qui a été dans la meilleure équipe de la ces deux dernières saisons. Aujourd'hui, nous accueillons Ferland Mendy au Real Madrid", a déclaré le président de la Casa Blanca.

"L'attente est maximale au Real Madrid"

"Tu as choisi le Real Madrid. Tu as décidé de mettre ce maillot parce que c'était ton souhait. Cela t'a amené ici grâce à ton talent et ton combat. Tu es un excellent exemple d'un homme qui est capable de surmonter l'adversité et de ne jamais se rendre. Tes coéquipiers et tes pairs t'ont choisi dans le onze type du championnat français ces deux dernières saisons et cette reconnaissance en dit long sur toi et ton talent", a poursuivi Florentino Pérez.

"Tu viens d'un club ami comme l'Olympique , toujours présent dans les grandes compétitions européennes, et un exemple de gestion avec Jean-Michel Aulas à sa tête. Tu es un international reconnu avec ton talent et ta force sera fondamentale dans un Real Madrid où l'attente est maximale. Le Real Madrid fait déjà partie de votre vie. Ce stade est déjà votre domicile et nous ferons tout notre possible pour vous rendre heureux. Bienvenue chez toi, bienvenue au Real Madrid", a conclu le président du Real Madrid qui a déjà présenté sa quatrième recrue estivale.

"Bonjour. C'est un honneur d'être dans ce club. Le plus grand club du monde. Merci au président pour sa confiance. Merci beaucoup au club. Hala Madrid!", a simplement déclaré Ferland Mendy souriant, qui aura l'occasion de s'exprimer plus longuement devant les médias, un peu plus tard dans l'après-midi.