Real Madrid - Florentino Perez : "Iker Casillas a conquis le coeur des Madridistas"

Le président du Real Madrid a tenu à rendre hommage à Iker Casillas, ancienne légende du club, lequel a annoncé sa retraite professionnelle, mardi.

"Le plus important, c'est le chemin parcouru et les gens qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène. Avec du travail et des efforts, je pense pouvoir dire que c'était un chemin et une destination de rêve". C'est avec ces mots, sur son compte Twitter, qu'Iker Casillas a annoncé la fin de sa carrière, mardi.



Considéré comme une légende du football espagnol, l'ancien portier du , qui évoluait ces dernières années au , ne refoulera plus les pelouses. Une émotion pour ses nombreux fans, mais aussi pour l'ensemble de la Maison Blanche, très marquée par le passage de son ex-portier. Florentino Perez, le président du Champion d' , a tenu à lui rendre un hommage à la hauteur de sa carrière, par le biais d'une déclaration faite sur les réseaux sociaux du club.

"Il a conquis le coeur des Madridistas, mais aussi le respect de nos adversaires"

"Iker Casillas est l'un des grands symboles du Real Madrid. Aujourd'hui, nous, les Madridistas, sommes tout particulièrement fiers de l'un de nos éternels capitaines. Capitaine également de la sélection espagnole. Aujourd'hui, Iker Casillas n'est plus joueur professionnel, lui qui a permis de renforcer le mythe et la légende du Real Madrid. Il est arrivé dans notre club en étant encore un enfant, à seulement 9 ans. Et c'est ici qu'il a grandi, qu'il s'est formé et qu'il est devenu une référence pour tous les supporters de football", a d'abord déclaré l'emblématique président du Real Madrid, insistant ensuite sur le parcours sensationel d'Iker Casillas, devenu un véritable symbole.





"Aujourd'hui, depuis le Real Madrid, nous tenons à lui transmettre notre affection, notre admiration et, bien entendu, notre gratitude pour tout ce qu'il nous a donné, aussi bien sur qu'en dehors des terrains de jeu. (...) Iker représente les valeurs du Real Madrid. C'est le club le plus aimé et le plus admiré au monde, et il l'est pour des joueurs comme Iker Casillas. Avec son implication, son travail et son humilité, il a conquis le coeur des Madridistas, mais aussi le respect de nos adversaires. Dans ce club, avec cet écusson et ce maillot, il a tout gagné", a ensuite ajouté le dirigeant, avant d'affirmer que la porte du club lui sera toujours grand ouverte.

"Iker sait que cette maison est et sera toujours la sienne"

"Pour le Real Madrid et pour les Madridistas du monde entier, ça a été un honneur de compter sur lui comme gardien, comme capitaine, comme Iker Casillas. Une référence pour les enfants qui intègrent notre centre de formation à la Ciudad Real Madrid avec le rêve de porter un jour notre maillot. C'est ici que ce sera pour toujours ton héritage. Iker sait que cette maison est et sera toujours la sienne", a-t-il confié.



Portier du Real Madrid, son club formateur, entre 1999 à 2015, Iker Casillas y a tout simplement tout gagné, lui qui a longtemps été le dernier rempart des Galactiques : la (2000, 2002 et 2014), la (2001, 2003, 2007, 2008 et 2012), la Copa del Rey (2011 et 2014), la Supercoupe d'Espagne (2001, 2003, 2008 et 2012), la Supercoupe d'Europe (2002 et 2014), la (2014) et la Coupe Intercontinentale (2002). Un palmarès digne des plus grands.