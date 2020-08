Iker Casillas annonce la fin de sa carrière

A 39 ans, l'un des beaux plus beaux palmarès de l'histoire du football tire sa révérence.

« Le plus important, c'est le chemin parcouru et les gens qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène. Avec du travail et des efforts, je pense pouvoir dire que c'était un chemin et une destination de rêve ». C'est avec ces mots, sur son compte Twitter, qu'Iker Casillas a annoncé ce 4 août la fin de sa carrière.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Le gardien de but évoluait depuis 2015 au et avait été victime d'un malaise cardiaque en mai 2019. Le joueur n'avait plus jamais rejoué mais avait il été incorporé à l'organigramme du FC Porto.

Portier du , son club formateur, de 1999 à 2015, il y a tout gagné : la (2000, 2002 et 2014), la (2001, 2003, 2007, 2008 et 2012), la Copa del Rey (2011 et 2014), la Supercoupe d' (2001, 2003, 2008 et 2012), la Supercoupe d'Europe (2002 et 2014), la (2014) et la Coupe Intercontinentale (2002).

« San Iker » aura également fait les beaux jours de la Roja. Sélectionné 167 fois, il était le gardien titulaire lors de l'incroyable triplé Euro 2008- 2010-Euro 2012 !

Iker Casillas ne devrait pas rester inactif puisque son retour au Real Madrid dans un rôle encore à définir avait été évoqué il y a quelques semaines.