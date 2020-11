Real Madrid, Florentino Perez devient encore plus riche

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a grimpé dans la liste des hommes les plus riches d'Espagne et est maintenant 11e.

Selon le nouveau classement des hommes les plus riches d' du magazine Forbes, le président du , homme d'affaires ayant fait fortune dans le BTP, est désormais au pied du Top 10 des hommes les plus riches du pays.

Le média financier estime que Perez a encore grimpé les échelons et culmine désormais à la 11e place.

En août dernier, Cadena Cope rapportait que Perez était la 18e personne la plus riche d'Espagne - une ascension déjà fulgurante par rapport à son classement de 43e établi par El Mundo plus tôt cette année.

En plus de son rôle à Madrid, Perez est président et PDG de Grupo ACS, une société de génie civil et la plus grande entreprise de construction d'Espagne, Forbes affirme qu'il possède une valeur nette de 1,8 milliard de dollars.

Le président de , Fernando Roig, qui est également propriétaire de 9% de la chaîne de supermarchés espagnole Mercadona, figure aussi sur la liste.

Son frère Juan Roig, PDG et actionnaire majoritaire, serait la troisième personne la plus riche du pays. Fernando serait lui 15ème du dernier classement.