Real Madrid : Entre Haaland et Mbappé, c'est tranché

Le joueur du Real Madrid Andriy Lunin a choisi son favori entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, les deux stars étant liées aux géants de la Liga.

Haaland et Mbappé ont tous deux été fortement associés à des transferts au Real Madrid, et les spéculations vont bon train autour de leurs transferts potentiels au Santiago Bernabéu. Alors que la plupart des fans ont des avis partagés, Lunin n'a pas hésité à faire son choix lors d'une rapide séance de questions-réponses.

Lunin n'a pas hésité à choisir la sensation norvégienne de Manchester City plutôt que le talisman de la France et du Paris Saint-Germain. Le gardien déclarant à El Chiringuito : "En tant que numéro neuf, Erling Haaland".

Lunin fait son choix

Le choix de Lunin semble être guidé par l'aptitude de Haaland à être un numéro neuf traditionnel, ce qui contraste avec la polyvalence de Mbappé à différents postes offensifs. Si l'une des deux superstars rejoint Madrid, il s'agira d'une signature "Galactique" qui viendra renforcer l'équipe aux côtés de talents comme Vinicius Junior et Jude Bellingham.

Mbappé aurait déjà fait son choix de quitter le PSG cet été. Mais il souhaite le faire à l'amiable et aurait promis de renoncer à une importante prime de fidélité de 80 millions d'euros en cas de départ de Paris cet été.

Le PSG a identifié des remplaçants potentiels pour Mbappé, notamment Marcus Rashford, Victor Osimhen et Benjamin Sesko, alors qu'il se prépare à l'éventualité de son départ cet été. À court terme, Mbappé reste attaché au club français et déterminé à l'aider à remporter le plus de trophées possible à la fin de la saison. Il sera en action contre Lille dimanche en Ligue 1, tandis que Haaland sera sur le terrain un jour plus tôt contre Everton en Premier League.