Real Madrid - Eden Hazard : "Tout ce que je veux, c’est jouer"

De retour à la compétition après plusieurs mois d'absence, Hazard espère désormais être épargné par les blessures et retrouver le plaisir de jouer.

Défait par le (2-3) lors de son premier match, le , longtemps mené de deux buts, a finalement assuré le minimum syndical contre le Borussia M'Gladbach (2-2). Les hommes de Zinédine Zidane doivent ce point à des buts marqués par Karim Benzema et Casemiro dans les ultimes minutes de la rencontre.

"Après deux ou trois mois sans jouer, je suis content"

Le Real Madrid aurait même pu l'emporter, mais Eden Hazard, enfin de retour de blessure, n'a pas été en mesure d'offrir la victoire à son équipe. Le Belge s’est arrêté quelques instants en zone mixte après avoir disputé ses premières minutes de la saison avec la Maison Blanche, soulignant l'état d'esprit affiché par le Champion d' .

"Je pense qu’on a montré beaucoup de caractère. On perdait 2-0 et nous sommes revenus dans les derniers instants. Je pense que nous aurions même pu gagner avec 5 minutes de plus. Ça aurait pu être moi, mais j’ai manqué mon occasion. Ce ne sont pas trois points, mais on prend ce résultat comme une victoire", a confié Eden Hazard.

"Je suis ici pour jouer au football. Après deux ou trois mois sans jouer, je suis content. Tout ce que je veux, c’est jouer", a ensuite ajouté l'ancien joueur de , dont le retour ne sera pas de trop pour Zinédine Zidane. Désormais, reste à savoir à quelle vitesse il parviendra à retrouver ses meilleures sensations...