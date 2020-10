Borussia M'gladbach - Real Madrid 2-2, le Real arrache un nul inespéré à Gladbach

Le Real Madrid a arraché le match nul à Gladbach ce mardi (2-2), pour sa deuxième sortie en Ligue des Champions cette saison.

Le fils d'un ancien coéquipier de Zidane a bien failli causer la perte du coach tricolore. Marcus Thuram s'est offert un doublé face au pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la C1, ce mardi soir.

Le Real de Zizou alterne le bon et médiocre depuis l'entame de la saison, avec un succès à Barcelone lors du Clasico comme seule certitude ludique et une probable élimination en phase de poules de la Ligue des Champions qui guettait le club espagnol, pourtant spécialiste de l'épreuve.

La "crise" sur le gâteau, c'est que le Real s'est encore une fois montré très peu inspiré dans le jeu, annonnant son football malgré une domination stérile en première période. Les locaux en ont d'ailleurs profité pour ouvrir la marque, Marcus Thuram donnant l'avantage aux Rhénans sur un très bon service d'Alassane Plea juste après la demi-heure de jeu.

Le Real a aussi buté sur un excellent Yann Sommer. Le portier de Gladbach repoussait notamment une tentative d'Asensio peu avant le repos.

Le Real était censé se ressaissr dans le second acte et sonner la révolte, mais il faut croire que la causerie de Zinedine Zidane au repos n'était pas assez tranchante. Si une volée d'Ansesnio venait percuter le montant adverse à la 46e minute, Madrid s'inclinait de nouveau face à Marcus Thuram dix minutes plus tard.

Une volée d'Alassane Plea était d'abord repoussée par Courrtois, qui ne pouvait rien face à la tentative du fils de Lilian. 2-0, peu avant l'heure de jeu.

Éclaircie dans la grisaille madrilène, Eden Hazard entrait en jeu à un quart d'heure de la fin et s'offrait une belle occasion quelques instants plus tard. Mais c'est bien Karim Benzema qui allait réduire le score en fin de rencontre. Le Français réussissait une reprise du volée du gauche dos au but pour donner de l'espoir au Real.

Un Real qui allait d'ailleurs s'arracher pour égaliser dans le temps additionnel grâce à Casmiro (90+3e). 2-2, score final. Le Real a souffert, mais le Real reste en vie dans ce groupe.