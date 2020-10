Basaksehir-PSG : Marquinhos au milieu, l'obsession de Tuchel

Le Brésilien devrait encore débuter au milieu mercredi (18h55) contre Basaksehir. Là où Thomas Tuchel le trouve le plus influent pour son équipe.

Thomas Tuchel est cohérent avec lui-même. Après avoir décidé d'aligner Marquinhos au milieu samedi contre (4-0), l'entraîneur parisien devrait adopter la même formule quatre jours plus tard sur le terrain d' . Un choix qu'il a confirmé lors du point presse d'avant-match : "Honnêtement, c'est mon avis, il est plus important pour nous au milieu. Là, il peut aider tout le monde. Je l'ai dit avant Dijon et il va jouer demain au milieu pour nous aider à gagner."

"Marquinhos doit jouer au milieu"

En tout logique, c'est donc Danilo Pereira qui devrait évoluer en défense centrale, lui le milieu de terrain de formation. Le Portugais, recruté pour ses qualités de récupérateur, mais également pour sa polyvalence, est pressenti pour épauler Presnel Kimpembe. À son sujet, 'Presko' déclare : "Je ne pense pas que ce soit un problème pour lui. Il a déjà joué à ce poste par le passé. Si le coach le met là, il faut respecter son choix. Je l'aiderai du mieux possible, mais il est prêt mentalement pour ce genre de match."

L'ancien capitaine du ne manque effectivement pas d'expérience. Concernant son positionnement en défense, Tuchel rappelle au passage que ce n'est "pas une décision contre quelqu'un ou Danilo". "C'était pour l'équipe", a-t-il dit mardi devant les journalistes venus l'interroger.

Tuchel n'a pris personne en traître

Ce discours ne va pas convaincre tout le monde. De nombreux supporters du PSG ont déjà fait savoir leur mécontentement sur les réseaux sociaux, mais il ne surprendra pas les proches de Thomas Tuchel. Car l'Allemand n'a jamais caché l'importance de Marquinhos au milieu de terrain dans son schéma. Lors du mercato estival, il avait d'ailleurs fait savoir au directeur sportif Leonardo qu'il souhaitait le recrutement d'un défenseur central afin de se garder l'option Marquinhos au cœur du jeu.

Avant son arrivée au PSG, Danilo a même été présenté comme un élément capable d'évoluer aux deux postes par son agent Daniel Lorenz. Ce dernier l'avait confirmé lors d'une interview pour Goal quelques jours après la signature de son joueur. Un critère séduisant pour Tuchel, pas impliqué pour autant dans les négociations.

De l'avis de l'ancien Borussen, il n'y a donc aucune traitrise. Ce n'est que la suite logique des choix qu'il avait fait la saison passée. Si l'on reprend les feuilles de match, il faut se rendre à l'évidence. Tuchel voit le meilleur de Marquinhos au milieu de terrain. Une position dans laquelle il l'a fait évoluer à 9 reprises sur les 11 matches de disputés par le PSG la saison dernière. Une obsession qu'il semble vouloir porter jusqu'au bout. Peu importe les critiques.