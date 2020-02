Real Madrid, Eden Hazard est de retour

Blessé depuis le match face au PSG, l'international belge va effectuer son retour à la compétition contre la Real Sociedad.

Blessé face au en fin novembre, Eden Hazard voit enfin le bout du tunnel. De retour à l'entraînement, l'international belge va selon toute vraisemblance faire son retour dans le groupe du afin d'affronter la en Copa del Rey ce mercredi soir selon As. L'ancien ailier de ferait ainsi son apparition pour la première fois dans la liste des convoqués de Zinedine Zidane 72 jours après sa blessure.

Pour rappel, Eden Hazard avait reçu face au Paris Saint-Germain un coup à la cheville en provenance de son compatriote, Thomas Meunier, l'ayant contraint à quitter ses coéquipiers durant la rencontre. Alors que Zinedine Zidane était confiant, à chaud, concernant un retour rapide du Belge, sa blessure s'était révélée plus grave que prévu une fois les examens médicaux effectués. Eden Hazard avait notamment manqué le Clasico face au au mois de décembre.

1000 minutes joués depuis le début de saison

L'international belge n'a pas non plus été de la partie pour la Supercoupe d' new look remportée par les Merengue face à l'Atletico Madrid en finale, au début du mois de janvier. Au total, Eden Hazard a manqué les quatorze derniers matches du Real Madrid, toutes compétitions confondues. L'international belge avait également manqué le début de saison en raison d'une autre blessure lors de la préparation estivale, le faisant revenir au début du mois de septembre.

Eden Hazard va retrouver la compétition au meilleur moment. Le Real Madrid, toujours en lice dans toutes les compétitions, va aborder un tournant dans sa saison avec un sprint final passionnant se profilant en tandis que les huitièmes de finale de la Ligue des champions approchent à grands pas. L'été dernier, le Belge a été recruté à Chelsea pour permettre aux Merengue d'oublier la saison dernière manquée et renouer avec les ambitions habituelles du club merengue, il va désormais devoir prouver qu'il est à la hauteur pour remplir ce rôle.

Jusqu'à présent, Eden Hazard n'est pas parvenu à afficher son meilleur niveau sous la tunique du Real Madrid. En huit matches de et cinq matches de Ligue des champions, l'international belge compte un but et deux passes décisives. Un bilan bien maigre pour la recrue majeure des Merengue qui restait sur sa meilleure saison sur le plan statistique avec Chelsea l'an dernier. Eden Hazard va donc devoir monter en puissance dans les prochaines semaines et surtout jouer avec régularité.