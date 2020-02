STATS - La défense du Real Madrid, c'est du béton

L'équipe de Zinédine Zidane n'a pris que 13 buts en 22 matches de championnat. Thibaut Courtois et son arrière-garde impressionnent.

Cristiano Ronaldo n'étant plus là, le ne marque plus quatre ou cinq buts par rencontre. Le spectacle qui ravissait tant les fans merengue n'est plus au rendez-vous, mais l'équipe madrilène peut désormais s'appuyer sur sa défense pour régner en maitre sur la .

Cela s'est notamment vu samedi face à l'Atletico de Madrid de Diego Simeone lors d'un derby capital. Durant cette partie, les Blancos ont habilement résisté derrière avant de finir par gagner 1-0. Avec ce résultat, ils en sont désormais à 21 matches consécutifs sans perdre, avec 16 victoires, 5 nuls, 46 buts pour et seulement 9 contre.

Le Real Madrid n'a concédé que 13 buts en 22 matches de championnat cette saison. La meilleure marque de son histoire à ce stade de la compétition. Le record précédent de l'équipe de la capitale espagnole à ce stade de l'exercice était de 14 buts contre, et datait des campagnes 1962, 1965 et 1988.

Face à ces chiffres, il convient de souligner l'apport de Thibaut Courtois, qui fut très critiqué en début de campagne. Le gardien de but belge n'a été battu qu'à dix reprises (3 buts ont été pris par Alphonse Areola). Aucun portier n'a fait mieux dans les cinq grands championnats européens, parmi ceux qui ont joué plus de 15 matchs. Il a aussi laissé sa cage inviolée lors de 14 des 26 rencontres disputées en 2019/2020, toutes compétitions confondues (un total de 18 buts, une moyenne de 0,69 but pris par match).

13 - El @realmadrid solo ha encajado 13 goles en 22 partidos de @LaLiga esta temporada, el mejor registro defensivo a estas alturas de toda su historia en la competición. Poderío. pic.twitter.com/EWD3TPLCYm — OptaJose (@OptaJose) February 1, 2020

Le club 13 fois champion d'Europe a porté samedi à six points son avance sur Barcelone, même si les Catalans doivent jouer ce dimanche contre . Le but a été marqué en seconde mi-temps par Karim Benzema. L'attaquant français a marqué pour la première fois face aux Colchoneros à Bernabeu en . Auparavant, il restait sur 16 matches et 34 tirs infructueux face aux Matelassiers à domicile.