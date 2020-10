Real Madrid, Courtois lance un message après la défaite

Thibaut Courtois a lancé un message aux supporters du Real après la défaite de samedi.

Thibaut Courtois a voulu envoyer un message d'encouragement après une journée difficile pour le , suite à la défaite inattendue contre Cadix à l'Estadio Alfredo Di Stéfano samedi (1-0).

Aprender y a seguir adelante, podéis confiar en este equipo! #HalaMadrid pic.twitter.com/zPiEbqJ7Wc — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) October 18, 2020

«Apprendre et passer à autre chose. Vous pouvez faire confiance à cette équipe ! », a écrit le Belge sur ses comptes de réseaux sociaux.

L'article continue ci-dessous

L'ancien joueur de a parachevé son message avec le mot-dièse #HalaMadrid.

Plus d'équipes

Le gardien de but est l'un des rares joueurs épargnés par la presse madrilène à domicile contre Cadix, équipe nouvellement promue en .

Il ne pouvait pas faire grand-chose pour le but de Lozano et avant et après le seul but du match, il avait sauvé son équipe avec des arrêts impressionnants.