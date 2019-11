Real Madrid - Courtois au PSG ? "On ne sait jamais", répond le Belge

En conférence de presse, le gardien belge a reconnu que sa route aurait pu croiser celle du PSG avant le Real Madrid.

Le choc de Ligue des Champions programmé ce mardi entre le et le serait-il placé sous le signe du mercato ? On pourrait le croire après les premières déclarations issues des conférences de presse, et notamment celle d’amour adressée par Zinédine Zidane à Kylian Mbappé.

Mais ce n’est pas tout ! Présent avant son entraîneur face aux médias, Thibaut Courtois a également dû répondre à une question transfert sur son rapport avec le PSG, très intéressé par ses services à l’époque où le gardien belge évoluait à (2014-2018).

Courtois a "beaucoup de respect" pour le PSG

"Pour le PSG, j'ai beaucoup de respect. Quand j'étais à Chelsea, ils ont demandé des contacts avec mon agent. Mais je voulais revenir à Madrid. Pour plus tard ? C’est un grand club, on ne sait jamais. Là je suis très heureux à Madrid, je n'y pense pas, peut-être en fin de carrière", a répondu Courtois, sans langue de bois.

Une sortie tout de même osée pour le portier belge, qui ne veut se fermer aucune porte. En revanche, pas sûr que cela plaise aux supporters du Real, lesquels lui ont difficilement accordé à nouveau leur confiance après son retour au premier plan. Car oui, le Real reste sur une belle série de 6 matchs sans la moindre défaite avant de recevoir les Parisiens, et Courtois n’y est pas pour rien.