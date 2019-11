Real-PSG - Mbappé, "un adversaire comme les autres" dont Zidane est "amoureux"

Avant de recevoir Mbappé et le PSG au Bernabeu, Zidane a fait part de "l’amour" qu’il ressent pour son compatriote.

Où est passé le Zinédine Zidane qui "ne parle pas des joueurs qui appartiennent à d’autres clubs" ? Dans tous les cas, il n’était pas présent ce lundi en conférence de presse, à la veille du choc de Ligue des Champions entre le et le au Santiago-Bernabeu, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules.

Car oui, nos confrères espagnols n’ont pas pu s’empêcher de questionner le technicien français sur Kylian Mbappé, annoncé proche de la Maison Blanche à chaque mercato estival. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Zidane a mis de côté sa réserve habituelle…

"Je le connais depuis assez longtemps. Je suis déjà amoureux de lui. Ce n'est pas la première fois qu'il vient ici. Ce sera un adversaire demain, je ne peux pas en dire plus. Un adversaire comme tous les autres. A moi de voir comment les joueurs du PSG vont évoluer, mais on connait les qualités de Mbappé, sa façon de jouer. A nous d'être vigilants", a prévenu Zidane.

"Pas de revanche" pour Zidane

"Amoureux" d’un joueur appartenant à une autre équipe ? On a connu Zidane plus prudent. D’autant plus que l’important ne sera pas là pour les Merengue. Humiliés à l’aller (0-3) et distancés de 5 points en tête du groupe par le PSG, les Madrilènes devront surtout montrer que le lourd revers du Parc des Princes n’était qu’une anomalie.

"Ce ne sera pas une revanche par rapport au match aller et on a envie de montrer nos qualités, a toutefois tempéré ZZ. On est réguliers depuis six matches, on se crée des occasions et on veut le montrer. Ce n'est pas une revanche, on me pose souvent la question, mais je réponds toujours la même façon. Si on est bien avec le ballon, on peut faire de belles choses." Les supporters madrilènes n’attendent que ça.