Real Madrid, contrat résiié pour Lucas Silva

Lucas Silva et le Real Madrid se séparent après 4 ans. Le contrat du milieu de terrain est résilié.

Le marché des transferts est fermé dans toutes les principales ligues européennes et le n'a pas pu trouver un point de chute pour Lucas Silva avant sa fermeture. En conséquence, les deux parties ont convenu de mettre fin au contrat les liant et le milieu de terrain est maintenant un agent libre.

Pour pouvoir se placer en Europe, il devra remplacer un joueur blessé pendant une longue période comme joker médical. Le , l' et le restent des options pour le milieu de terrain selon les médias espagnols.

Le Brésilien de 26 ans est un problème pour le Real Madrid depuis un certain temps, lui qui avait signé un contrat jusqu'en 2020 alors qu'il n'avait pas l'autorisation de travailler en . Il s'était entraîné seul à Aravaca sans être autorisé à travailler à Valdebebas avec le reste du groupe.

Silva n'a que trois options: le marché argentin pour les joueurs étrangers ferme le 5 septembre. Le marché mexicain ferme jeudi et bien sûr, le Qatar. Sinon, il peut s'asseoir et attendre une blessure à long terme et être autorisé à occuper sa place comme recrue d'urgence.