Dans un entretien-fleuve accordé à AS, le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ne tarit pas d'éloges concernant le Français Karim Benzema.

Real Madrid : Benzema meilleur attaquant du monde ?

"Si Karim est le meilleur attaquant au monde ? Je pense que oui, car il a ajouté à son jeu une capacité massive et régulière à mettre le ballon au fond des filets. Il est au niveau de Cristiano Ronaldo ou de Haaland. Benzema est un joueur qui fait la différence. On l'a encore vu lors du match contre l'Athletic, avec deux buts coup sur coup. Il est dans une forme extraordinaire."

Le coach italien a également évoqué la forme de Vinicius Junior. Le Brésilien explose cette saison après avoir bien travaillé sous l'égide de l'ancien boss du Milan durant l'été.

"Vinicius s'est amélioré parce qu'il fait les choses moins à la hâte qu'avant. Vinicius a surtout changé parce qu'il prend le temps de s'arrêter sur les moments importants de chaque mouvement. L'essentiel pour un joueur est qu'il puisse bien faire les choses difficiles, car il finira par pouvoir faire les choses faciles. Vini savait comment faire les choses difficiles, mais avait du mal avec les choses faciles. Maintenant, il prend plus de temps pour les choses faciles et ça marche bien pour lui. Mais le plus important, c'est qu'il a toujours essayé de faire les choses difficiles et que ça a toujours marché pour lui - ça marche ou ça ne marche pas."