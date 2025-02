Real Madrid - Atlético Madrid : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables.

Le derby de Madrid s’annonce brûlant : le Real et l’Atlético se disputent la tête de la Liga dans un choc décisif. Qui prendra l'avantage ?

Le derby madrilène promet des étincelles ce samedi soir au Santiago Bernabeu, où le Real Madrid accueille l'Atlético pour un duel au sommet de la Liga.

Un Real Madrid sous pression

Malgré une saison en demi-teinte, le Real Madrid occupe la tête du classement de la Liga. L'équipe de Carlo Ancelotti s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Roi grâce à une victoire 3-2 contre Leganés, mais reste sur une défaite surprenante 1-0 contre l'Espanyol en championnat. Ce revers a réduit leur avance à un seul point sur l'Atlético Madrid, deuxième au classement.

Les Merengue, qui préparent également un choc en Ligue des champions face à Manchester City, ne peuvent se permettre de perdre du terrain en Liga. Leur bilan à domicile reste solide avec neuf victoires en dix matchs, mais ils ont déjà été surpris par Barcelone en octobre dernier, s'inclinant 4-0.

L'Atlético Madrid veut frapper un gros coup

L'Atlético Madrid, peu attendu à ce niveau cette saison, réalise un parcours impressionnant. L'équipe de Diego Simeone est toujours en lice en Ligue des champions et en Coupe du Roi, où elle a écrasé Getafe 5-0 pour atteindre les demi-finales. En Liga, les Colchoneros restent sur une victoire 2-0 contre Majorque et totalisent 48 points, à un petit point du leader madrilène.

Sur les quatre derniers affrontements en Liga contre le Real, l'Atlético est resté invaincu, avec trois matchs nuls et une victoire. Cependant, ils n'ont plus gagné en championnat au Bernabeu depuis février 2016. Avec 18 points récoltés à l'extérieur cette saison, Simeone espère bien renverser la tendance et continuer à croire au titre. El Cholo comptera notamment sur Antoine Griezmann, dont cela pourrait être le dernier derby de Madrid.

Ce derby s'annonce décisif dans la course au titre, avec seulement quatre points séparant le Real Madrid de Barcelone, troisième. Une victoire permettrait à l'Atlético de prendre la tête, tandis que le Real voudra éviter un nouveau faux pas face à son voisin et rival.

Voici tout ce que vous devez savoir sur comment regarder ce match, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Real Madrid - Atletico Madrid ?

La rencontre entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid sera à suivre ce samedi 08 février 2025 à partir de 21h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect..

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion en streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Atletico Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio Santiago Bernabeu

Le match de La Liga entre le Real Madrid et l'Atletico Madrid se jouera au Estadio Santiago Bernabeu à Madrid, Espagne.

Il commencera à 21h00 le samedi 8 février, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid devrait bénéficier d'un renfort important avant le derby de Madrid, avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Lucas Vazquez et Eduardo Camavinga qui devraient tous être en forme pour le choc très attendu.

Mbappé, Bellingham et Vazquez étaient absents lors de l'affrontement contre Leganés en raison de légères contusions, tandis que Camavinga se remettait encore d'une élongation aux ischio-jambiers. Cependant, Carlo Ancelotti a laissé entendre que les quatre devraient être en lice pour le match de ce week-end.

À l'arrière, Antonio Rudiger reste absent pendant au moins quinze jours en raison d'un problème à la cuisse, tandis que les absents de longue durée Eder Militao et Dani Carvajal poursuivent leur rétablissement respectif de blessures graves au genou. David Alaba est enfin de retour après plus d'un an sur la touche, mais il est probable que Aurelien Tchouaméni et Raúl Asencio formeront la charnière centrale de la défense des Blancos contre leurs rivaux de la ville.

Infos sur l'équipe de l'Atlético Madrid

Du côté de l'Atlético, Robin Le Normand est écarté en raison d'une suspension, mais l'équipe de Diego Simeone est autrement en excellente forme. Pablo Barrios a repris l'entraînement après un récent revers, ajoutant de la profondeur au milieu de terrain.

En attaque, Alexander Sorloth—qui a trouvé le filet 11 fois cette saison—devrait commencer sur le banc, avec Antoine Griezmann et Julian Alvarez en tête de l'attaque. Le duo offensif a été prolifique lors de la campagne 2024-25, inscrivant respectivement 15 et 16 buts.

Plusieurs changements sont prévus par rapport à l'équipe qui a joué en Copa del Rey, avec Jan Oblak retrouvant sa place dans les buts, tandis que Clement Lenglet, Marcos Llorente et Conor Gallagher sont tous en ligne pour démarrer au Bernabeu.

La forme des deux équipes

Les précédentes confrontations

Classements