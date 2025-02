Real Madrid vs Atlético Madrid

Antoine Griezmann brille à l'Atlético, mais le derby madrilène pourrait être son dernier avant un départ pour la MLS.

Antoine Griezmann a une nouvelle décision importante à prendre. Cette fois-ci, pas de documentaire maladroit ni de revirement spectaculaire moins d'un an plus tard. Selon les dernières informations, Griezmann resterait fidèle à sa parole : l'Atlético Madrid sera son "dernier club en Europe". La seule incertitude réside dans le moment de son départ, cet été ou le suivant, et dans le choix de la franchise MLS qu'il rejoindra, tant son amour pour la culture américaine est bien connu.

Le sentiment général est que le Français, qui fêtera ses 34 ans en mars, envisage de partir à la fin de la saison en cours. Ce samedi pourrait donc bien marquer son dernier derby madrilène (sauf si l'Atlético devait affronter le Real en huitièmes de finale de la Ligue des champions). L'enjeu est immense : les Rojiblancos occupent actuellement la deuxième place de La Liga, à un petit point de leurs rivaux honnis après 22 journées.