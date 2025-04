Real Madrid - Arsenal : Diffusion TV, streaming et compos probables

Remontada possible pour le Real ? Battu 3-0 à l'aller, Madrid doit renverser Arsenal au Bernabéu en quart de finale retour de Ligue des Champions !

Opération "remontada" ou la porte pour le Real Madrid. Sévèrement battus 3-0 à l'Emirates Stadium à l'aller, les maîtres de la Ligue des Champions et leurs 15 titres sont condamnés à un exploit retentissant ce mercredi soir (21h00) au Santiago Bernabéu pour renverser Arsenal et garder en vie leur rêve d'une seizième couronne. Face à eux, des Gunners en position de force, solides, mais qui devront affronter la ferveur madrilène et le poids d'une histoire riche en renversements de situation.

Madrid convoque l'esprit des "remontadas"

La logique et les statistiques plaident contre eux : perdre un match aller de C1 par trois buts d'écart est quasiment rédhibitoire (seul le Barça contre le PSG y est parvenu). Mais le Real Madrid s'en remet à sa "foi", à son histoire et à son stade mythique. Carlo Ancelotti a appelé ses troupes à jouer avec "la tête, le cœur et les cojones", tandis que Jude Bellingham affiche l'ambition "d'ajouter cette remontada à l'histoire" du club. Pour y croire, Madrid compte sur ses "quatre fantastiques" et l'appui inconditionnel du Bernabéu, ce "joueur numéro 12". Il faudra impérativement montrer un tout autre visage qu'à Londres, avec "plus de pression et de contrôle", et une précision accrue.

Arsenal veut maîtriser le volcan Bernabéu

Fort de ses trois buts d'avance et techniquement invaincu face au Real Madrid en compétition, Arsenal détient les clés de la qualification. Mikel Arteta ne veut surtout pas subir et entend "dominer comme à l'aller" pour dicter le tempo et priver les Madrilènes d'oxygène. Conscient de l'atmosphère qui attend son équipe, il prévient : Madrid "va essayer d'emmener le match sur des terrains que nous ne voulons pas", notamment sur le plan émotionnel. Tout en affichant "respect et admiration" pour l'histoire madrilène, Arteta refuse de parler de "peur" et compte sur la solidité défensive et la maturité de son groupe, renforcé par les retours de Partey et Jorginho, pour gérer ce contexte bouillant.

Le défi de la jeunesse face à l'histoire

Ce quart de finale retour offre un contraste saisissant : l'expérience et la culture de la gagne du Real Madrid face à une équipe d'Arsenal talentueuse, plus jeune, mais qui aspire à confirmer son retour au sommet européen (elle n'a plus atteint le dernier carré depuis 2009). Les Gunners peuvent-ils résister à la furia annoncée et à la pression d'un Bernabéu des grands soirs ? La réponse déterminera si la logique du match aller prévaudra ou si la foi madrilène écrira une nouvelle page de légende.

Sur quelle chaine regarder Real Madrid - Arsenal ?

Pays / Région Diffuseur TV / Chaîne Streaming / Application 🇫🇷 France Canal+ MyCanal 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1 BeIN Connect / TOD 🇩🇪 Allemagne DAZN DAZN App 🇪🇸 Espagne Movistar+ / Liga de Campeones M+ App 🇵🇹 Portugal Sport TV 5 Sport TV Multiscreen 🇧🇪 Belgique VTM 2 VTM GO 🇷🇸 Balkans Arena Premium 1 Arena Cloud 🇮🇹 Italie DAZN DAZN App 🇬🇧 Royaume-Uni TNT Sports 1 Discovery+ 🇺🇸 USA CBS Sports Paramount+ 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport Ziggo GO

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL pour les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid vs Arsenal

Ligue des Champions - Phases Finales Estadio Santiago Bernabeu

Le quart de finale de l'UEFA Champions League entre le Real Madrid et Arsenal se jouera au stade Santiago Bernabeu à Madrid, en Espagne.

Le coup d'envoi sera donné à 21h00, heure française.

Infos et effectifs

Infos de l'équipe du Real Madrid

Kylian Mbappé a été expulsé lors de la victoire 1-0 contre Alavés ce week-end en Liga. Mais bonne nouvelle pour les Merengues : sa suspension ne concerne que les compétitions domestiques. Il sera donc bien présent en attaque aux côtés de Jude Bellingham et Vinicius Junior.

En revanche, Eduardo Camavinga manquera cette manche retour après son carton rouge à l’aller. Aurélien Tchouaméni, qui était suspendu au match précédent, devrait logiquement prendre sa place dans l'entrejeu.

Côté infirmerie, Carlo Ancelotti devra composer sans Eder Militao et Dani Carvajal, forfaits. Ferland Mendy et Andriy Lunin sont eux incertains.

Infos de l'équipe d'Arsenal

Mikel Arteta doit gérer une sérieuse hécatombe. Le match face à Brentford a laissé des traces, avec les blessures de Jorginho et Thomas Partey en seconde période. Tous deux rejoignent Ben White parmi les joueurs à surveiller de près avant le coup d’envoi.

En revanche, Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Bukayo Saka, Martin Ødegaard et Mikel Merino, tous laissés au repos ce week-end, devraient faire leur retour dans le onze de départ au Bernabeu.

Côté absents confirmés, Arsenal devra faire sans Riccardo Calafiori, Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Kai Havertz et Takehiro Tomiyasu, tous blessés.

