Rashford et Grealish sont en danger !

Gareth Southgate a prévenu Marcus Rashford et Jack Grealish qu'ils allaient devoir faire face à une concurrence pour leur place à l'Euro 2024.

Rashford et Grealish ont connu des saisons difficiles en club, ce qui pourrait les empêcher de participer à l'Euro 2024. Grealish a souffert de blessures tout au long de la saison et n'a débuté que sept matches de Premier League avec Manchester City. L'histoire est différente pour Rashford, qui a joué régulièrement pour les Red Devils, mais a eu du mal à trouver son meilleur niveau.

Southgate a disposé de nombreuses options sur le côté et a inclus Jarrod Bowen, Cole Palmer et Anthony Gordon dans sa dernière sélection pour les matches amicaux contre la Belgique et le Brésil. Le trio semble prêt à rivaliser avec Rashford et Grealish pour les places dans le groupe final de Southgate, avec Bukayo Saka et Phil Foden pratiquement certains d'être dans l'avion pour l'Allemagne s'ils sont en forme.

L'avertissement de Southgate

Il a déclaré aux journalistes : "Jack n'est certainement pas exclu de la liste. J'ai parlé avec lui avant de composer l'équipe. Mais comme je l'ai dit lorsque j'ai nommé le groupe, Gordon et Bowen sont en train de pousser ces gars-là. Je pense qu'Anthony Gordon a été excellent pour son club. Et bien sûr, Marcus est entré en jeu lors du premier match. Mais je voulais revoir Gordon. Je pensais que l'entrée en jeu de James Maddison aurait un impact et Bowen a également fait un très bon stage. Il y a donc de la concurrence pour les places."

"J'ai dit quand j'ai nommé l'équipe qu'il y avait de la concurrence pour les places0 Il est un peu dommage que Cole Palmer ait manqué tant d'entraînement que nous n'ayons pas pu le faire participer au match [contre la Belgique] au stade où il en était, puisqu'il a manqué la majeure partie de la semaine. Nous n'étions pas certains à 100 % de ce que nous obtiendrions, alors que nous savions ce qu'il en était de Gordon et de Maddison. Je n'exclurais pas Cole de l'équation".